女優・野間愛希が11日、自身のインスタグラムで同日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)に登場したことを報告した。



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野間は「5/11(月)発売 #ヤングマガジン ”巻末グラビア”を務めさせてさせて頂きました」と伝え、「#ヤンマガ 初登場をお見逃し無く!! 是非ご覧ください!!」とアピール。髪をアップにし、淡いピンクのバンドゥからふんわりとした膨らみがのぞくショットを添えた。



2004年生まれ、広島県出身の野間。4月27日には出演していた舞台、片肌☆俱利伽羅紋紋一座「ざ☆くりもん」第34回本公演「吉原端唄」の全公演を終えたことを伝え、「約1ヶ月間、かよとしてこの大好きな世界で生きられたこと、心から幸せに思います」とファンに感謝をつづっている。



この日の投稿ではチェック柄がキュートなカットでは髪を下ろし、雰囲気の違った姿も披露し、11日には撮影中の様子を動画でも公開。SNSでは「ちょちょ ちょと待て～い！」「全てが美しい」「こんなん反則やん」「“可愛い”だけで片付けたくない魅力」と、魅了されたファンのコメントが届いていた。



（よろず～ニュース編集部）