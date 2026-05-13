桑田佳祐が、6月24日にリリースする最新シングルCD「人誑し / ひとたらし」の完全生産限定盤に、原作作画担当・馬上鷹将による描き下ろしイラストがアイテム化した『桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド』を同梱することを発表した。

本作品は、2026年4月より放送開始したテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌であり、4月3日より先行配信されている。詞曲ともに完全書き下ろしの形でアニメ主題歌を務めるのはサザンを含む桑田のキャリア史上初のこと。さらに、まさかの同作品のエンディング主題歌としても「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」を書き下ろしていることが、第二話の放送で事前予告なしで明らかになったことも注目を集めている。

きっかけはアニメ制作陣からの熱烈オファーだった。日本随一の週刊マンガ誌『週刊少年ジャンプ』の看板であり、日本の伝統芸能である“落語”が主題の『あかね噺』がアニメ化されるにあたり、「この作品の主題歌には桑田佳祐さんしかいない!!」という熱い想いに応える形で今回のタイアップが実現したという。もともと落語愛好家でもある桑田は存分にその想いへの回答と作品への激励を筆にのせ「人誑し / ひとたらし」を書き下ろし、「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」にしても歌詞の随所に作品を思わせるワードや、落語にまつわるフレーズを散りばめた。すると、アニメサイドも楽曲の想いを受けて、オープニング、エンディングを楽曲の世界観や桑田佳祐のエッセンスをふんだんに取り入れる形で映像が制作されたとのことだ。

これらの敬意に溢れたコラボレーションを象徴するアイテムが、シングルCDの完全生産限定盤に同梱されることが本日明らかになった『桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド』だ。本アイテムは、TV アニメ『あかね噺』の放送開始を記念して、「週刊少年ジャンプ」にコラボアナザー表紙として掲載され話題を博した、原作作画担当・馬上鷹将による描き下ろしイラストをアクリルスタンド化したもの。なお、桑田佳祐関連の制作物においてアクリルスタンドが製作されるのは今回が初のことだという。シングルCDの完全生産限定盤でしか手に入れることのできない貴重なスペシャルアイテムになっている。

◾️18thシングル「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日（水）発売 ※アナログ盤を除く

※テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌 特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026 ▼先行配信「人誑し / ひとたらし」

配信：https://taishita.lnk.to/hitotarashi ○完全生産限定盤（CD + Special Goods）

VIZL-3300 \2,750（税込）

グッズ：『桑田佳祐×阿良川あかね Jump and Shout!!アクリルスタンド』 ○通常盤（CD）

VICL-38700 \1,430（税込） ○アナログ盤（7月8日（水）発売）

VIJL-61900 \2,750（税込） ▼収録楽曲

1.人誑し / ひとたらし （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌）

2.AKANE On My Mind〜饅頭こわい （テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌）

3.南谷ミュージック・シティー

◾️＜桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ＞ 2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00） 7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00） 7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00） 7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） 8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業） 8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp 9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info ＜チケット代＞

全席指定／注釈付き指定席 11,000円（税込）

立ち見指定 10,500円（税込）

※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。ただし座席が必要な場合はチケットが必要となります。

※お1人様1公演2枚まで

※注釈付き指定席は、ステージ・演出の一部が見えづらい場合がございます。

※立ち見指定は、指定の位置で立ってご観覧いただきます。

※チケット代金とは別に、各種手数料がかかります。 特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

◾️タイアップ／TVアニメ『あかね噺』 ▼放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年4月4日（土）より 毎週土曜 夜11時30分〜

BS朝日：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 深夜1時〜

AT-X：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜

CSテレ朝チャンネル1：2026年4月12日（日）より 毎週日曜 夜9時〜

アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜 ▼配信情報

ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！

他各配信プラットフォームにて順次配信開始 TVアニメ『あかね噺』公式サイト：https://akane-banashi.com/