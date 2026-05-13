【壱角家】ハイボールが今だけ480円→180円！さらにアプリスタンプ2倍キャンペーンでお得感アップ。

横浜家系ラーメンの壱角家は、2026年5月13日から6月4日までの期間限定で、「初夏の応援ダブルフェア」を開催しています。

2つのお得なキャンペーンが開催中

だんだんと暑くなってくる今の季節に嬉しい「ハイボールフェア」が期間限定で開催中です。

5月13日から31日までの間、通常480円で提供しているハイボールが、300円お得な180円で提供。

ららぽーと横浜店、ステラタウン大宮宮原店、イトーヨーカドー幕張店、京急鶴見店、松戸店、裾野店、伊豆修善寺店、弘前店、神宮球場店は対象外です。

さらに、5月13日から6月4日までの期間限定で、来店時に貯められるスタンプが通常1個のところ2個になる「アプリスタンプ2倍キャンペーン」も開催しています。

スタンプ10個で家系ラーメン（並）が無料になるお得なスタンプカードを、一気に貯めるチャンスです。

対象店舗で麺類もしくは丼類650円以上の商品を購入すると、スタンプ2個もらえます。

対象店舗は、横浜家系ラーメン壱角家など７ブランド（壱角家・品川家・横浜道・茅ヶ崎家・豊島家・吉祥寺家・野田家）の全店舗です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部