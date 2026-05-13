大山悠輔

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ヤクルト―阪神（１３日・神宮）

　悪天候でシートが敷かれているため、試合開始は１５分遅れの１８時１５分開始となることが決まった。

　阪神は１０−０と快勝した１２日のヤクルト戦から６番・左翼を福島から小野寺に変更して臨む。前夜（１２日）は打順を大幅に変更し、不動の２番打者・中野が５番、森下もプロ初となる２番で出場していた。

　先発マウンドに上がるのはここまで５登板で４完封と、圧倒的な成績を残している高橋遥人だ。４試合連続完封となれば１９６５年の巨人・城之内邦雄以来、６１年ぶりとなる。

　以下、両チームのスターティングメンバー。

《阪神》

１番・中堅　高寺

２番・右翼　森下

３番・三塁　佐藤

４番・一塁　大山

５番・二塁　中野

６番・左翼　小野寺

７番・捕手　伏見

８番・遊撃　小幡

９番・投手　高橋

《ヤクルト》

１番・中堅　丸山和

２番・左翼　サンタナ

３番・右翼　増田

４番・二塁　内山

５番・一塁　オスナ

６番・三塁　武岡

７番・遊撃　石井

８番・投手　山野

９番・捕手　鈴木