◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―阪神（１３日・神宮）

悪天候でシートが敷かれているため、試合開始は１５分遅れの１８時１５分開始となることが決まった。

阪神は１０−０と快勝した１２日のヤクルト戦から６番・左翼を福島から小野寺に変更して臨む。前夜（１２日）は打順を大幅に変更し、不動の２番打者・中野が５番、森下もプロ初となる２番で出場していた。

先発マウンドに上がるのはここまで５登板で４完封と、圧倒的な成績を残している高橋遥人だ。４試合連続完封となれば１９６５年の巨人・城之内邦雄以来、６１年ぶりとなる。

以下、両チームのスターティングメンバー。

《阪神》

１番・中堅 高寺

２番・右翼 森下

３番・三塁 佐藤

４番・一塁 大山

５番・二塁 中野

６番・左翼 小野寺

７番・捕手 伏見

８番・遊撃 小幡

９番・投手 高橋

《ヤクルト》

１番・中堅 丸山和

２番・左翼 サンタナ

３番・右翼 増田

４番・二塁 内山

５番・一塁 オスナ

６番・三塁 武岡

７番・遊撃 石井

８番・投手 山野

９番・捕手 鈴木