【阪神】悪天候で１５分遅れでプレーボール予定 高橋遥人、６１年ぶりの４試合連続完封なるか 打順変わらず４番・大山悠輔、５番・中野拓夢
◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―阪神（１３日・神宮）
悪天候でシートが敷かれているため、試合開始は１５分遅れの１８時１５分開始となることが決まった。
阪神は１０−０と快勝した１２日のヤクルト戦から６番・左翼を福島から小野寺に変更して臨む。前夜（１２日）は打順を大幅に変更し、不動の２番打者・中野が５番、森下もプロ初となる２番で出場していた。
先発マウンドに上がるのはここまで５登板で４完封と、圧倒的な成績を残している高橋遥人だ。４試合連続完封となれば１９６５年の巨人・城之内邦雄以来、６１年ぶりとなる。
以下、両チームのスターティングメンバー。
《阪神》
１番・中堅 高寺
２番・右翼 森下
３番・三塁 佐藤
４番・一塁 大山
５番・二塁 中野
６番・左翼 小野寺
７番・捕手 伏見
８番・遊撃 小幡
９番・投手 高橋
《ヤクルト》
１番・中堅 丸山和
２番・左翼 サンタナ
３番・右翼 増田
４番・二塁 内山
５番・一塁 オスナ
６番・三塁 武岡
７番・遊撃 石井
８番・投手 山野
９番・捕手 鈴木