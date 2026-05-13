三上悠亜、美脚際立つミニ丈コーデで台湾満喫「足が綺麗すぎる」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/13】タレントの三上悠亜が、5月11日までに自身のInstagramを更新。台湾観光ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「絵になる」台湾での美脚ショット
三上は「台湾観光」「タピオカ屋さんの春水堂の1号店に行ってきた ご飯も全部おいしかったよ」とつづり、台湾で撮影した写真を複数枚投稿。「ブラウンのギンガムチェックトップスは 夏の新作でお気に入りなの」と紹介し、自身がプロデュースするブランドのブラウンのトップスに、裾にボリュームのあるミニ丈ボトムス、ウエスタンブーツを合わせた夏らしいコーディネートを披露した。ミニ丈のボトムスからは、美しい足のラインが際立っている。
また、台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」に加入している三上は「明日もチア頑張ります」と意気込みもつづっている。
この投稿にファンからは「絵になる」「脚が綺麗すぎる」「本当に可愛い」「スタイル良すぎてびっくり」「夏コーデの完成形」「タピオカ美味しそう」「肌の透明感がすごい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「絵になる」台湾での美脚ショット
◆三上悠亜、台湾観光ショット公開
三上は「台湾観光」「タピオカ屋さんの春水堂の1号店に行ってきた ご飯も全部おいしかったよ」とつづり、台湾で撮影した写真を複数枚投稿。「ブラウンのギンガムチェックトップスは 夏の新作でお気に入りなの」と紹介し、自身がプロデュースするブランドのブラウンのトップスに、裾にボリュームのあるミニ丈ボトムス、ウエスタンブーツを合わせた夏らしいコーディネートを披露した。ミニ丈のボトムスからは、美しい足のラインが際立っている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿にファンからは「絵になる」「脚が綺麗すぎる」「本当に可愛い」「スタイル良すぎてびっくり」「夏コーデの完成形」「タピオカ美味しそう」「肌の透明感がすごい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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