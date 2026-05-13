物価高の今こそ削減したいエアコン代！ この夏、簡単に実践できる冷房の節約術
2026年、止まらない物価高と光熱費の高騰が家計を圧迫している。40代などの現役世代にとっては、住宅ローンや教育費に加え、将来への備えも重なり、毎月の支出は増える一方だ。中でも見過ごせないのが、家庭の消費電力の約3割を占めるとされる「エアコン」の電気代。そこで、今日からすぐ実践できる節約術と、省エネ性能の高い機種への買い替え効果を、具体的な数字を交えて解説する。
もうすぐ本格的な冷房シーズンが到来する。エアコンは夏の必需品である一方、使い方によっては電気代が大きく膨らみやすい。特に複数台を使用する子育て世帯にとっては、見過ごせない負担である。本格的に稼働させる前に、手軽に実践できる節約術を紹介するので、参考にしてほしい。
設定温度を1℃変えるだけで、年間約940円の節約に
環境省によると、冷房の設定温度をわずか1℃上げるだけで、消費電力を約13％削減できる。例えば、外気温31℃の日に設定温度を27℃から28℃に上げると、年間で約940円の節約になる。
フィルター掃除で月800円の節約になることも
放置されがちなフィルターのホコリは、エアコンの空気循環効率を著しく低下させる。月に1〜2回掃除するだけで、約4％の節電効果が見込める。ダイキンの実験では、3年間手入れしていなかったフィルターを掃除すると、冷房効率が48.9％も改善したという。月間で約800円の節約効果が見込まれる。
室外機への直射日光を防いで年間約720円の節約
室外機の温度が高くなると熱を排出しにくくなり、冷房効率が低下する。そのため、直射日光を避ける対策が有効だ。実際に、直射日光が当たる環境で室外機に日よけを設置したところ、電力使用量を約5％削減できたとするデータもある。この「5％」を金額に換算すると、一般的な14畳用のエアコンでは年間で約720円の節約になる。
エアコンの電気代は、使い方だけでなく機種によっても大きな差が生まれる。そこで、寝室や子ども部屋で使われることが多い10畳用について、パナソニックのエアコン「エオリア」を例に比較してみた。
ハイグレードモデル「Xシリーズ」とスタンダードモデル「Jシリーズ」では、年間電気代に明確な差が生じる。具体的には以下の通りだ。
公式データを基に算出すると、年間約5170円の差が出た。電気料金単価が上昇すれば、この差はさらに拡大する。特に子どものいる家庭では、夏休みの期間にエアコンの使用時間が長くなり、この冷房効率の差が家計に大きく影響する可能性がある。
エアコンには電気代を節約するポイントが数多くある。今回紹介した節約術のほかにも、冷房効率を高める簡単な方法はいくつもある。
・断熱カーテンで室温上昇を抑える
・サーキュレーターで温度ムラをなくす
・「自動運転モード」で冷房を最適化
・除湿も併用して体感温度を下げる
・室外機の周囲に物を置かない（放熱を妨げない）
また、意外と知られていないのが、こまめに消すより、つけっぱなしの方が安くなる場合があるという点だ。エアコンは、設定温度と室温の差が大きいほど電力を消費する。特に気温の高い日中は、停止中に室温が一気に上がるため、再稼働時に余計な電力がかかりやすい。30分程度の外出であれば、つけたままの方が結果的に節約につながるケースもある。
一つ一つの節約額は小さいかもしれないが、全て実践すれば大きな節約につながるだろう。どの方法もそれほど手間はかからないため、今年の夏はぜひ実践してほしい。（フリーライター・細川雄三）
■Profile
細川雄三
翻訳者を経てフリーランスのライターとして活動。幅広いジャンルの記事執筆に加え、SNS運用や動画編集にも携わる。現在は円安を背景に、ローカライズやAIトレーニングなどの海外案件にも取り組んでいる。
●簡単にできるエアコン節約術
もうすぐ本格的な冷房シーズンが到来する。エアコンは夏の必需品である一方、使い方によっては電気代が大きく膨らみやすい。特に複数台を使用する子育て世帯にとっては、見過ごせない負担である。本格的に稼働させる前に、手軽に実践できる節約術を紹介するので、参考にしてほしい。
設定温度を1℃変えるだけで、年間約940円の節約に
環境省によると、冷房の設定温度をわずか1℃上げるだけで、消費電力を約13％削減できる。例えば、外気温31℃の日に設定温度を27℃から28℃に上げると、年間で約940円の節約になる。
フィルター掃除で月800円の節約になることも
放置されがちなフィルターのホコリは、エアコンの空気循環効率を著しく低下させる。月に1〜2回掃除するだけで、約4％の節電効果が見込める。ダイキンの実験では、3年間手入れしていなかったフィルターを掃除すると、冷房効率が48.9％も改善したという。月間で約800円の節約効果が見込まれる。
室外機への直射日光を防いで年間約720円の節約
室外機の温度が高くなると熱を排出しにくくなり、冷房効率が低下する。そのため、直射日光を避ける対策が有効だ。実際に、直射日光が当たる環境で室外機に日よけを設置したところ、電力使用量を約5％削減できたとするデータもある。この「5％」を金額に換算すると、一般的な14畳用のエアコンでは年間で約720円の節約になる。
●エアコンの省エネ性能比較
エアコンの電気代は、使い方だけでなく機種によっても大きな差が生まれる。そこで、寝室や子ども部屋で使われることが多い10畳用について、パナソニックのエアコン「エオリア」を例に比較してみた。
ハイグレードモデル「Xシリーズ」とスタンダードモデル「Jシリーズ」では、年間電気代に明確な差が生じる。具体的には以下の通りだ。
公式データを基に算出すると、年間約5170円の差が出た。電気料金単価が上昇すれば、この差はさらに拡大する。特に子どものいる家庭では、夏休みの期間にエアコンの使用時間が長くなり、この冷房効率の差が家計に大きく影響する可能性がある。
●細かい節約の積み重ねが大きな節約につながる
エアコンには電気代を節約するポイントが数多くある。今回紹介した節約術のほかにも、冷房効率を高める簡単な方法はいくつもある。
・断熱カーテンで室温上昇を抑える
・サーキュレーターで温度ムラをなくす
・「自動運転モード」で冷房を最適化
・除湿も併用して体感温度を下げる
・室外機の周囲に物を置かない（放熱を妨げない）
また、意外と知られていないのが、こまめに消すより、つけっぱなしの方が安くなる場合があるという点だ。エアコンは、設定温度と室温の差が大きいほど電力を消費する。特に気温の高い日中は、停止中に室温が一気に上がるため、再稼働時に余計な電力がかかりやすい。30分程度の外出であれば、つけたままの方が結果的に節約につながるケースもある。
一つ一つの節約額は小さいかもしれないが、全て実践すれば大きな節約につながるだろう。どの方法もそれほど手間はかからないため、今年の夏はぜひ実践してほしい。（フリーライター・細川雄三）
■Profile
細川雄三
翻訳者を経てフリーランスのライターとして活動。幅広いジャンルの記事執筆に加え、SNS運用や動画編集にも携わる。現在は円安を背景に、ローカライズやAIトレーニングなどの海外案件にも取り組んでいる。