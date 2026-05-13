料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さんに、食材がもつよさを生かしながら、手間をかけすぎずおいしく味わうレシピを教えていただきます。今回ご紹介するのは、「タケノコご飯」と「タケノコ春巻き」です。生タケノコをゆでるときのコツもぜひ参考に。

「タケノコ」をおいしく食べるコツ

生タケノコは時間とともにえぐみが増します。すぐに米ぬかを加えてゆで、2日に1回ほど水を替えながら冷蔵保存して、なるべく早く使いきってください。

●生タケノコのゆで方

（1） 穂先を切り落とし、皮に縦に切り込みを入れて鍋に入れ、たっぷりの水と米ぬか（ひとつかみ）、赤唐辛子（1本）を入れ、強火にかける。落としぶたをし、煮立ったら弱火にしてタケノコに箸がスッととおるまで50分〜1時間ゆでて火を止め、そのまま冷ます。

（2） 皮をむいてぬかを洗い、水をはった保存容器に入れて冷蔵で4〜5日保存可能。

タケノコのごちそうの定番

ご飯にしみた香りが、いちばんのごちそうです。

●タケノコご飯

【材料（4人分）】

ゆでタケノコ 120g

米 2合

油揚げ 60g

A［だし汁 1と3／4カップ みりん大さじ1 薄口しょうゆ小さじ2 塩小さじ2／3］

木の芽（あれば） 少し



【つくり方】

（1） タケノコは1cm幅の短冊切りにする。油揚げは7mm幅の短冊切りにする。炊飯器にといだ米、Aを入れて混ぜ、切ったタケノコと油揚げをのせて炊く。

（2） 炊き上がったらさっくりと混ぜて器に盛り、木の芽を飾る。

シャキシャキのタケノコと皮のパリパリ食感

タケノコの食感を生かして、揚げ焼きでつくる春巻きに。

●タケノコ春巻き

【材料（4人分）】

ゆでタケノコ 200g

豚こま切れ肉 60g

春巻の皮 2枚

ショウガ 20g

長ネギ 1本（100g）

A［塩、コショウ、ゴマ油 各少し 片栗粉 小さじ1］

水溶き小麦粉［小麦粉、水 各小さじ1／2］

米油 大さじ2

辛子酢じょうゆ［酢 大さじ1／2 しょうゆ 小さじ1 辛子 少し］



【つくり方】

（1） タケノコ、ショウガは細切りにする。長ネギは斜め薄切りにする。豚肉は細切りにし、Aを順にまぶす。

（2） フライパンにゴマ油小さじ2（分量外）を熱し、1の豚肉を中火で炒める。豚肉に火がとおったら1のタケノコ、ショウガ、長ネギ、塩2つまみ（分量外）を加えてさっと炒め、粗熱をとる。

（3） 春巻きの皮を半分に切って2の1／4量をのせ、端に混ぜ合わせた水溶き小麦粉を塗る。手前から巻いて端をとじる。同様にして4本分巻く。

（4） フライパンに米油を入れて中火にかけ、3の巻き終わりを下にして並べ入れる。ときどき返しながら2〜3分揚げ焼きにし、油をきる。食べやすく切って器に盛り、辛子酢じょうゆを添える。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ フライパンはフッ素樹脂加工のものを使用しています