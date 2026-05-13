お笑いタレントの東野幸治（58）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜1・55）に出演。自身の芸能生活を振り返った。

東京進出のきっかけについて「それはもうダウンタウンさん」という東野。18歳の時、友人に誘われて受けたオーディションを経て、大人気番組「4時ですよ〜だ」に出演。「ダウンタウン」についていく形で、自身も25歳頃に“上京”を果たした。

MCの「ダイアン」津田篤宏が「最初、“ごっつ”に東野さんは入ってなかった？」と質問。1991年放送開始の「ごっつええ感じ」に触れ、「ネットの噂なんですけど、“浜田（雅功）さんに外された”みたいな」と聞くと、東野は「そうそうそう」と肯定。「特番の時に呼ばれて、レギュラーになったら呼ばれなくて。“生生生生ダウンタウン”をやってたんかな」と振り返った。

そして「後から聞いたら“協調性がないから外された”とか言うてたけどな」といい、「（浜田から）面と向かっては言われてない。腹も立たない。“ああそうなんや”みたいな感じ」と回想。大阪での仕事に戻ったものの、当時ラジオのレギュラー6本を抱えており、オープニングトークのネタも枯渇。そんな頃、松本人志の「寸止め海峡（仮）」と題したコントライブで共演したことで声が掛かり、「ごっつええ感じ」のレギュラーに定着した。

しかしその後について、津田が「聞いたんですけど、ダウンタウンさんの仕事を断ってた？」と真意をただすと、東野は「断ってたというか、芸能界に居てないことにしようと。（ダウンタウンが）世の中に居てない設定にした」と説明。「ちゃんと独り立ちせなアカンなと思って」と解説した。

それは「しばらくの間、自分でどれぐらいできるのか、東京で仕事があるのか」と確認するためだった。「そしたら何となく形になって、生活できるようになった」と語ったが、津田は「ずっとやってますね」と感心。東野は「結果的にね」と謙そんしていた。