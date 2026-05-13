オエノンＨＤはＳ高、第１四半期決算と自社株買いを材料視

オエノンホールディングス<2533.T>がストップ高まで買われている。同社は１２日取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比８１．９％増の１２億６７００万円となり、通期計画３９億５０００万円に対する進捗率は３２．１％となった。



売上高は同９．５％増の２１２億６６００万円で着地。焼酎やチューハイといった酒類の販売が伸びたほか、酵素医薬品事業や不動産事業も堅調だった。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



また、１５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．６６％）、７億９５００万円を上限とする自社株取得枠を設定したこともあわせて発表。株式還元の充実及び資本効率の向上を図ることが目的で、取得期間はきょうから１０月３０日までとなっている。



出所：MINKABU PRESS