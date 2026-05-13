バラバラに並んだ6つのひらがな「わ り う ろ か た」。これらを正しく並び替えると、ある単語になります。制限時間は1分！ あなたの語彙力とひらめきを駆使して、正解を導き出せるでしょうか？

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

一見すると呪文のような「わ り う ろ か た」という文字列。頭の中で文字を動かして、1分以内の正解を目指してみてください！

問題：「わ り う ろ か た」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

わ り う ろ か た

ヒント：最後の文字は「か」

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正解：わたりろうか

正解は「わたりろうか」でした。

▼解説
正解は、建物同士を繋ぐ通路である「渡り廊下（わたりろうか）」でした！ 文字数が多いときは、小さな意味の塊を先に探すのが早く解くコツですよ。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)