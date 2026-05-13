【アナグラムクイズ】「わ り う ろ か た」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
一見すると呪文のような「わ り う ろ か た」という文字列。頭の中で文字を動かして、1分以内の正解を目指してみてください！
わ り う ろ か た
ヒント：最後の文字は「か」
答えを見る
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▼解説
正解は、建物同士を繋ぐ通路である「渡り廊下（わたりろうか）」でした！ 文字数が多いときは、小さな意味の塊を先に探すのが早く解くコツですよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見すると呪文のような「わ り う ろ か た」という文字列。頭の中で文字を動かして、1分以内の正解を目指してみてください！
問題：「わ り う ろ か た」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
わ り う ろ か た
ヒント：最後の文字は「か」
答えを見る
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正解：わたりろうか正解は「わたりろうか」でした。
▼解説
正解は、建物同士を繋ぐ通路である「渡り廊下（わたりろうか）」でした！ 文字数が多いときは、小さな意味の塊を先に探すのが早く解くコツですよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)