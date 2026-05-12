【関東地方】１４日（木）にかけて 午後は「雷雨に注意」

本州付近は、上空約５５００ｍに氷点下１５度以下の寒気が居座るため、大気の状態が不安定になるでしょう。落雷や急な強い雨に注意してください。

１２日（火）～１４日（木）の、、

、を、画像で掲載しています。

【発雷確率】シミュレーション「雷三日」１４日（木）まで落雷に注意

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な強い雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

１４日（木）にかけて、発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

雨シミュレーション（１２日（火）～１４日（木））

時季的にまだ早いですが「ゲリラ雷雨」に近いイメージです、最新の雨雲の状況をチェックしておきましょう。

関東甲信地方 各都市の週間予報（１３日（水）～１９日（火））

あすには天気が安定し、雨の心配はないでしょう。週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

・