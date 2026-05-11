とちぎテレビ

真岡市にある公園では色とりどりのバラが見ごろを迎え、訪れた人を楽しませています。

赤、オレンジ、白など、美しいバラが日差しを浴びて鮮やかに咲き誇っています。

真岡市下籠谷にある井頭公園のバラ園です。およそ２１０種類、１３００株のバラの開花に合わせて、５月９日から「ローズフェスタ」が始まりました。

公園の管理事務所によりますと、１１日時点でバラは５割以上開花し見ごろを迎えていて、赤い花の「カクテル」や黄色の「エバーゴールド」、それに「宮沢賢治が愛したバラ」として知られる「グルス アン テプリッツ」などが園内を彩ります。

天皇皇后両陛下の長女・愛子さまにちなんだ、ふんわりとしたピンク色の花を咲かせる「プリンセスアイコ」は、１１日時点ではつぼみで、もう少しで開花しそうです。

１１日は平日ながら多くの人が訪れ、写真を撮ったりバラの香りを楽しんでいました。

宇都宮市から訪れた家族は「赤色にも種類があり、黄色、オレンジと全部きれいです」と笑顔を見せました。

ローズフェスタは５月末まで行われ、管理事務所によりますと、このあとは６月上旬にかけて遅咲きのバラも楽しめそうだということです。井頭公園管理事務所の山崎(※崎はたつざき）大輔さんは「見ごろはもう少し続きそうなので、訪れるタイミングで、早咲きと遅咲きの種類の違いも楽しんでほしい」と話しました。

期間中は園内に特設の売り場も設けられ、バラの苗木なども販売されています。