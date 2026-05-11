歌手の華原朋美（５１）が１０日、Ｘに新規投稿。「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます」と６歳の息子と海の見えるホテルに泊まるなど、たくさんの「思い出」を作ったと明かした。

華原は今月１日、８月３０火から全国ツアーを開催すると発表。あわせて、昨年９月９日の３０周年記念コンサートの後、「病気が見つかり １２月の仕事を終えて入院して ４時間以上にも及ぶ手術を受けました。 今年のコンサートに合わせて治療は終わりました。」と公表していた。

１０日付のＸでは「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます 子供って可愛い こどもの日に急遽、お部屋に温泉付きホテルに行ったり、お食事も最高でした」「テレビの収録が一本入っていたのでとても楽しく収録をさせて頂きサファリパークでは車を借りて動物さんにご飯あげたり、おもちゃ買いに行ったり 沢山の思い出を作ってきました」と報告。「８月から全国ツアーが来年の３月まで始まりますから今のうちに沢山の思い出を いつも優しい気持ちにしてくれる子供に感謝です」とつづった。