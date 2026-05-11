5月10日、6人組アイドルグループ・SixTONESが、8月29日から30日に放送される『24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐』（日本テレビ系）のチャリティーパートナーに就任したことを発表した。人気アイドルにとって大きな飛躍の機会と言える大役だが、ファンの間では歓喜と同時に“不安”の声も広がっているようだ。

発表はSixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）内でサプライズ形式で行われた。ゲーム企画の最中に水卜麻美アナウンサーが登場し、チャリティーパートナー就任を発表。突然の知らせにメンバーたちも驚きを隠せない様子だった。

「近年の『24時間テレビ』では、人気アイドルがパーソナリティを務めることが恒例となっています。ただ、その一方で放送前後には熱愛スクープなどが出るケースも多く、ファンは戦々恐々としています。実際、昨年はKing ＆ Princeがチャリティーパートナーを務めましたが、放送直前に『女性セブンプラス』が永瀬廉さんと浜辺美波さんの熱愛を報じ、番組側も双方のファンへの配慮に追われました」（芸能ジャーナリスト）

さらに昨年は、郄橋海人が本番当日に体調不良で出演を見送る事態も発生。予定されていたダンス企画では、急遽Travis Japanの松田元太が代役を務めることとなるなど、現場は混乱に陥ったと思われる。

X上では、

《24時間6人で力合わせて楽しくのりきれますように》

《本当にチャンスと思うけどそれを週刊誌に邪魔されるのが目に見えてる》

《去年は海人が体調不良で出れなかったし、永瀬と浜辺の熱愛報道もあって最悪だった》

といった声があがっている。

SixTONESも現在ツアー中で、6月の沖縄公演終了後も9月からライブ『MILE SixTONES』を控えている。24時間テレビ関連の企画やリハーサルに加え、レギュラー番組や個人仕事も並行するとみられ、体調面を心配するファンも少なくない。

また、SixTONESは2024年7月には『NEWSポストセブン』よりジェシーと綾瀬はるか、2024年8月には『文春オンライン』より森本慎太郎と森川葵の熱愛が報じられており、“次は誰なのか”と敏感になっているファンも多いようだ。

「2025年7月の『ミュージックステーション SUPER SUMMER FES』では、郄地優吾さんが体調不良により出演を見合わせています。メンバーは若いとはいえ、ライブやレギュラー番組に加え、『24時間テレビ』関連の仕事も重なると、相当な負担になるでしょう。事務所側も、これまで以上にプライベートや体調管理について注意を促している可能性はあります。何事もなく本番を迎えられればいいのですが……」（前出・芸能ジャーナリスト）

大役を無事に全うできるか。“こっから”放送当日まで、ファンの緊張は続きそうだ。