辻希美、母の日に子どもたちへ感謝「ママをママにしてくれて本当にありがとう」

タレントの辻希美が11日に自身のアメブロを更新。母の日に子どもたちから受けたサプライズや、家族への深い感謝の気持ちを明かした。

この日、辻は「今日は母の日でしたね」と切り出し「母とたぁくんのお母さんを呼んでみんなで夜ご飯しました」と、自身と夫でタレントの杉浦太陽、それぞれの母親を招いて食事会を開いたことを報告。食卓には「お寿司+筑前煮らきんぴら、蒸し野菜」といった手料理が並び、杉浦も「私が好きなパスタを作ってくれて…」と腕を振るったことを明かした。

続けて、子どもたちから手紙やケーキ、花をプレゼントされたことをつづり「上3人は自ら自分で自分のお小遣いでお花を選んで買って来てくれて…」と、その行動に深く感動した様子を見せた。

また「最近はなかなか揃わないきょうだいですがこういう日は必ず予定を空けてくれる」と子どもたちの優しさに触れ「そんな優しい我が子が本当に愛おしくこの子達のお母さんであれる事を心から幸せに思います！！綺麗事ではなく、心の底からまじで思う」とコメント。「本当に毎日頑張れるのは子ども達のお陰です！！！！！！」と力強く語った。

最後に「毎年言ってるかもだけどママをママにしてくれて本当にありがとう こんなママだけどこれからも宜しくお願いします」と子どもたちへの感謝を伝え、ブログを締めくくった。