目黒蓮は暑さの中でもビジュアル崩れず！カメラ目線の自然体ショットに「不意打ちでもイケメンなのすごい」「オフショットとは思えないビジュ」「眼福」と反響

【写真】目黒蓮＆高橋文哉の撮影オフショット／目黒蓮の“長い脚のたたみ方”／【動画】目黒蓮＆高橋文哉「BANG!!」ダンス／大迫力のアクションシーンメイキング

映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSで、Snow Manの目黒蓮と高橋文哉のオフショットが公開され、注目を集めている。

■目黒蓮＆高橋文哉のカメラ目線ショット

公開された写真には、並んで座る目黒と高橋の姿が収められている。

右側に座る目黒は銀髪を後ろでまとめ、イエローのTシャツ姿。口周りや服には汚れが見られ、役柄の雰囲気をまとったまま。首元に手を添えながらカメラを見つめる自然なポーズが印象的で、オフ感たっぷりの表情を見せている。

一方の高橋は、金髪にブルーのパーカーを合わせたスタイル。目黒に寄り添うように座り、穏やかな表情を見せている。ふたりのビジュアルのコントラストも目を引く。

屋外のパラソルの下で、手前にはストローのささったドリンクが置かれており、暑い日の撮影の合間を思わせる1枚となっている。

SNSでは「暑いだろうに寄り添っているの見て思わず涙が…」「バディ感が最高」「カメラ目線のめめかっこいい」「眼福」「どんなに汚れてても不意打ちでもイケメンなのすごい」「オフショットとは思えないビジュ」といった声が寄せられている。

■目黒蓮の“長い脚のたたみ方”も話題に

■息ぴったり、目黒蓮＆高橋文哉「BANG!!」ダンス

■大迫力のアクションシーンメイキング

Snow Man

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