ニックスが無傷の4連勝でシクサーズとのシリーズを突破…球団新記録の144得点を奪取

5月11日（現地時間10日）。ニューヨーク・ニックスは、敵地エックスフィニティモバイル・アリーナでフィラデルフィア・セブンティシクサーズとの「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス・セミファイナル第4戦を戦い、144－114で快勝した。

この日ニックスは3ポイントシュートが絶好調。マイルズ・マクブライドの7本を筆頭に、ジェイレン・ブランソンが6本、ジョシュ・ハートとランドリー・シャメットが各4本を沈めるなど、チーム全体で44投中25本を決め切り、成功率56.8パーセントをマーク。

プレーオフで1試合25本の3ポイント成功は、2023年のミルウォーキー・バックス、2016年のクリーブランド・キャバリアーズと並んでNBA歴代最多タイ。さらにニックスはプレーオフにおける1試合のフランチャイズ史上最多得点記録を塗り替えた。

第4戦では、マクブライドがゲームハイの25得点に4リバウンド、ブランソンが22得点4リバウンド6アシスト、カール・アンソニー・タウンズが17得点10アシスト2ブロック、ハートが17得点9リバウンド、ミケル・ブリッジズが12得点6アシスト3スティール、シャメットが12得点を残した。

シクサーズとのカンファレンス準決勝を4戦無敗のスウィープで突破したことで、ニックスは2年連続のカンファレンス・ファイナル進出。アトランタ・ホークスとのファーストラウンドでは、シリーズ3戦を終えて1勝2敗と劣勢も、第4戦からシクサーズとのシリーズにかけて7連勝と波に乗っている。

しかも、今年のニックスは3勝2敗でホークスとのシリーズに決着をつけた第6戦で51点差（140－89）、3勝0敗で王手をかけた臨んだシクサーズとの第4戦でも30点差（144－114）と、シリーズ突破を決めた試合でいずれも30点差以上をつけて圧勝してみせた。

過去のプレーオフで、シリーズ決着を決めた試合に複数回の30点差以上をつけて勝利したのは3チームのみ。2025年のオクラホマシティ・サンダー、2008年のボストン・セルティックス、1987年のロサンゼルス・レイカーズは、いずれもチャンピオンシップを獲得している。

ニックスがNBAファイナル進出をかけてカンファレンス・ファイナルで対戦するのは、デトロイト・ピストンズとクリーブランド・キャバリアーズによるシリーズの勝者。現在3試合を終えてピストンズが2勝1敗でリードしている。

【動画】球団新記録の144得点を奪ったニックス！





