「すてきすぎる！！」岡田結実、夫からのプロポーズについて明かす。「自認んぽちゃむなの笑った」
俳優でタレントの岡田結実さんは5月10日、自身のInstagramを更新。夫からのプロポーズについて明かし、反響を呼んでいます。
【写真】夫からのプロポーズについて明かした岡田結実
この投稿には「すてきすぎる！！」「なんだか、すごい感動する！」「いい旦那さんですね」「幸せが伝わって来ます」などの声が。ほかにも「んぽちゃむが気になる」「自認んぽちゃむなの笑った」といったコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】夫からのプロポーズについて明かした岡田結実
「いい旦那さんですね」岡田さんは「プロポーズしてくれた日を母の日に思い出して載っけます」とつづり、4枚の写真を投稿。大きな赤いバラの花束を持ったドレス姿の岡田さんが写っています。夫からプロポーズを受けた時の写真のようですが「バラの花束とかプロポーズの時にもらえたら嬉しいよね〜って付き合ってる時に1回だけ言ったのを覚えててくれて本当に天才！！！！！」と、エピソードも紹介。また「あと、プレートの名前のところ、夫は自分の名前を、んぽちゃむにしてたのは、流石に笑ったよね〜」とも。4枚目に載せたケーキのプレートには「んぽちゃむ」と書かれています。
「人妻感ゼロ」の私服姿も前回、4月21日の投稿では、私服姿を披露した岡田さん。第1子出産後の美しい姿に、ファンからは「かわいいお母さんだね〜」「人妻感ゼロ」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)