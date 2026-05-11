

寺西拓人

timeleszの寺西拓人が11日、まつ毛美容液「ラッシュアディクト」の新アンバサダーに就任した。新TVCM「続ける人は、美しい。」篇が5月16日より関東地区で放映される。なお、5月11日からは各デジタルプラットフォームで先行配信が開始される。

【動画】timelesz寺西拓人が出演

Lashaddict TVCM『続ける人は、美しい。』篇＆メイキング映像

幻想的な三日月の上で「続ける人」を肯定

新CMは、星空を背景に水面に浮かぶ三日月に寺西が腰掛ける幻想的なシーンから始まる。日々努力を続ける人へ「頑張るあなたを、僕は知っています」と寺西が優しく語りかけ、美しさの鍵となる「継続」を肯定する内容となっている。撮影現場で寺西は、セリフのトーンや姿勢について自ら提案を行うなど、作品作りに対するプロフェッショナルな姿勢を見せた。

芸歴18年の重みと「三日坊主」の意外な素顔

インタビューにおいて寺西は、18年に及ぶ自身の活動を振り返り「続けてこなかったらできなかったことがあった。続けることの大切さは身をもって感じている」と、CMのテーマである継続の重要性を語った。一方で、プライベートでは掃除が「三日坊主」に終わってしまうという意外な失敗談も告白。さらに、今後の新習慣として「知的に見えるから」という理由で、就寝前の読書に挑戦したいという不純（？）な動機を明かした。

累計570万本突破のヒット商品。購入者キャンペーンも実施

「ラッシュアディクト」は、累計販売本数570万本を突破し、楽天ベストコスメ2025での殿堂入りや、ベストコスメ18冠を達成している注目のまつ毛美容液だ。アンバサダー就任を記念し、5月18日からは正規取扱サロンや公式オンラインショップでの購入者を対象に、抽選で1000人にオリジナルチャーム＆ポーチが当たるプレゼントキャンペーンも実施される。

寺西拓人インタビュー

――今回のCM撮影の感想を教えてください。

セットがすごく素敵でかわいくて、月の上に座ったり、寝そべったりさせていただきまして、なかなかない経験をさせていただきました。水が張ってあるセットで、毎回スタッフさんが足場を置いてくださって、びしょびしょになりながらやってくださったので、すごく楽しい撮影になりました。――今回のCMは「続ける人は、美しい。」がキーワードになっています。寺西さんご自身の活動の中で「続けること」「積み重ねること」を大切にされているかと思いますが、ご自身の経験と重なる部分はありますか？

この仕事を始めて18年ぐらいになるんですけど、最近すごく環境も変わりました。それはやっぱり続けてこなかったらできなかったことでもあったので、何より続けるっていうことがすごく大事なんだというのは、身をもって感じております。――これは三日坊主で終わってしまった、などの失敗エピソードはありますか？

はい、掃除です。（即答）「これから使うたびに掃除したら大掃除がラクになるな」って毎回思って年始に臨むんですけど、本当に三日坊主というか、、、気づいたらやっぱり年末に掃除してるっていうのを、何十年もやっております（笑）来年こそは！と毎年思っております（笑）――ラッシュアディクトは目元の印象をアップさせる商品ですが、寺西さんご自身が人と話すときやふとした瞬間に、つい見てしまう、惹きつけられてしまうポイントはありますか？

人とお話しするときは基本的には目を見てお話しさせていただくので、目元を気にするかな、惹きつけられてしまうかなっていうのはありますね。（目を見てお話ししないと）自分の思ってることも伝わらなさそうだし、目からの情報もあると思うので。――ラッシュアディクトは”寝る前の新習慣”にもなるアイテムですが、寺西さんご自身がこれから新しく習慣にしたいことはありますか？

寝る前に読書とかできたらいいなって思います。すごく知的に見えるからです（笑）読書する人は身近にはあんまりいないんですけど、僕自身お芝居のお仕事も多くて、台本は読めるんですけど、小説とかを読む機会がなくて。寝る前もそうですけど、ちょっとした撮影の空き時間とかに小説を読んでいたらかっこいいなっていうすごい不純な動機で始めてみたいなと思います！（笑）――ラッシュアディクトは全国の美容院やエステサロン、ネイルサロンなどで広く取り扱われており、そこに寺西さんの POP など店頭ツールが設置される予定です。楽しみにしている方にメッセージをお願いします。

ぜひサロンでの待ち時間とかに見つけて、写真を撮ってくれたりしたら、サロンのPOPの僕も喜ぶと思うのでよろしくお願いします。