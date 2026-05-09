有吉弘行、妻のために公園を這いつくばる！スタジオ一同感動「初めて応援できる」

5月3日（日）の『有吉クイズ』では、有吉弘行がいつも予想外の行動をして波紋を呼ぶ「有吉プライベート密着Ｑ」の最新作が放送された。

プライベートの有吉は、ある理由で都内の公園の地面を一生懸命になって這いつくばることに…。

【映像】有吉弘行、公園で這いつくばって…

SMグッズのショップに後輩を連れ回したり、三上悠亜とバストケアをしたりと、プライベート密着企画で毎回驚きの行動をしている有吉。

そんななか今回の密着企画では方向性が一変。有吉は「妻の紛失物を探す」ことに。

有吉の妻は以前、都内の公園で子どもたちを遊ばせている際に大切なイヤリングを落としてしまい、非常に落ち込んでいるそうだ。

紛失から約1カ月も経過してしまったが、有吉は妻のためイヤリングの捜索を開始。

汚れを気にせず地面に這いつくばり、ケガを恐れず素手で砂をかき分け、広さ2400平米の公園内のどこにあるかもわからない小さなイヤリングを探し回った。

真剣に探し続ける有吉だったが、「この後ピラティスに行く」ということでこの日はタイツを履いていたため、その“後ろ姿”にスタジオのヒコロヒーやゆうちゃみ、せいや（霜降り明星）からはツッコミも。

それでも、スタジオメンバーからは「初めて応援できる！」と声援が巻き起こっていた。