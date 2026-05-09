「可愛すぎて時止まった」出口夏希の透明感が際立つデニムショットに「純白！」「横顔綺麗すぎる」
俳優の出口夏希さんは5月9日、自身のInstagramを更新。デニム姿の透明感が際立つショットを披露しています。
【写真】出口夏希の「純白！」デニムショット
この投稿にコメントでは「ジーンズお姿かっこいい」「純白！ 透明感！ お美しいです、、、」「かわいい（定期）に加えてかっこよさもあって最高です」「天使のようにとても美しい」「可愛すぎて時止まった」「表情可愛すぎる」「横顔綺麗すぎる」「最強すぎる」「がち可愛いいいいいいいいい！！」「好きなり」など称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】出口夏希の「純白！」デニムショット
「可愛すぎて時止まった」出口さんは絵文字と「@rico_nagase_ Photo byりこたん」とつづり、3枚の写真を投稿。白いトップスにデニムのコーディネートで後ろを振り向く姿や横顔ショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「ジーンズお姿かっこいい」「純白！ 透明感！ お美しいです、、、」「かわいい（定期）に加えてかっこよさもあって最高です」「天使のようにとても美しい」「可愛すぎて時止まった」「表情可愛すぎる」「横顔綺麗すぎる」「最強すぎる」「がち可愛いいいいいいいいい！！」「好きなり」など称賛の声が寄せられています。
「白着るとなお透明感が、、、」3月23日の投稿では、美しいデコルテと肌の透明感が際立つ白いキャミワンピース姿を披露している出口さん。ファンからは「はぁぁ可愛すぎる綺麗」「天使ですか？！ 女神ですか？！」「透明感やばすぎて倒れちゃいそうだ！ 笑笑」「天使がすぎる」「透明感爆発してます」「白着るとなお透明感が、、、」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)