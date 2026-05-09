rall.＋を後藤真希がプロデュース♡水光肌へ導く新スキンケア誕生

後藤真希さんがプロデュースする新スキンケアブランド「rall.＋（ラルプラス）」がデビュー♡“水光肌育スキンケア”をコンセプトに、うるおいと透明感のある肌を目指す2種類の美容液が登場します。2026年5月20日（水）より公式オンラインストアにて先々行販売、5月21日（木）からは東京・日本橋でPOPUPストアも開催。毎日のケアにプラスしたくなる注目ブランドを詳しくご紹介します♪

水光肌を目指す新スキンケア

「rall.＋」は、角質ケアと基礎肌力ケアを掛け合わせた“水光肌育”に着目したスキンケアブランド。

後藤真希さん自身が長年スキンケアと向き合ってきた経験をもとに、“使い心地”と“確かな手応え”にこだわって開発されました。

第一弾アイテムとして登場するのは、「ラルプラス 水光ピール」と「ラルプラス クリアスキンセラム」の2種類。

どちらも東京・日本橋の「0th clinic」と韓国・ソウルの「ザ・ヒール皮膚科クリニック」監修のもと誕生しました。

「ラルプラス 水光ピール」は30mL入り、税込4,180円。古い角質をやさしく整えながら、くすみ※1やざらつきをケアする導入※2美容液です。

ライム果汁やレモン果汁、リンゴ果実エキスなどの角質ケア成分※3を配合し、透明感のあるなめらかな肌へ導きます。

さらに、グリチルリチン酸2Kやセラミド配合で肌荒れを防ぎながら、次に使うスキンケアの浸透※4もサポート。さらっと軽やかなテクスチャーで、朝晩使いやすいのも魅力です。

※1 乾燥による

※2 お手入れのファーストステップ

※3 ライム果汁、オレンジ果汁、レモン果汁、リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ナツメ果実エキス、サンザシエキス（すべて整肌成分）/フィチン酸（整肌成分）

※4 角質層まで

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透明感を育む美容液に注目

「ラルプラス クリアスキンセラム」は30mL入り、税込4,180円。うるおい・キメ・肌荒れに多角的にアプローチする美容液で、内側※1からにじむようなツヤ感を叶えます。

キー成分として配合されたナイアシンアミド※2が、乾燥によるくすみや色ムラをケア。

さらに、グルタチオン、ビタミンC※3、ビタミンE※4の“基礎肌力チームワーク成分”が、肌のコンディションを整えてくれます。

もっちり密着感のあるテクスチャーで、肌を包み込むようになじむ使用感もポイント。化粧水のあとに1～2プッシュ使用し、クリームでフタをすることで、うるおい感のあるハリ肌へ導きます♡

※1 角質層

※2 整肌成分

※3 アスコルビルグルコシド（整肌成分）

※4 トコフェロール（整肌成分）

POPUPストア限定特典も♡

ブランドプロデューサー・後藤真希

ブランド誕生を記念し、2026年5月21日（木）～24日（日）の期間限定で、東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」にてPOPUPストアを開催。

営業時間は11:00～20:00で、5月23日（土）のみ16時から営業となります。

会場では「ラルプラス 水光ピール」と「ラルプラス クリアスキンセラム」を全国発売に先駆けて購入可能。

さらに、SNSフォロー＆アンケート回答でトライアルパウチをプレゼントするほか、購入者特典も用意されています。

1点以上購入すると「オリジナルショッパー＋ねこみみ前髪クリップ」、2点以上購入すると「ラルプラス 水光ピール ミニサイズ（10mL）」をプレゼント。

数量限定なので、気になる方は早めの来店がおすすめです♪

未来の肌に“＋”を♡

毎日のスキンケアに寄り添いながら、うるおいと透明感に満ちた水光肌を目指す「rall.＋」。シンプルな2ステップながら、角質ケアと基礎肌力ケアを同時に叶えてくれる注目のスキンケアブランドです。

後藤真希さんのこだわりが詰まった美容液で、これからの肌に自信をプラスしてみてはいかがでしょうか♡2026年5月27日（水）より全国発売されるので、ぜひチェックしてみてください。