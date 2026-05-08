普段使いで得られた12.8km/kWhの電費

シトロエンe-C4は、駆動用モーターの出力特性も賢明。発進時にアクセルペダルをうかつに踏み込んでも、フロントタイヤが空転することはない。

【画像】荒波に埋もれる逸材か？ シトロエンe-C4 マックス サイズの近い電動モデルはコレ 全216枚

それでいて、郊外の幹線道路を不満ない加速力で処理できる。エコとノーマル、スポーツと、ドライブモードは3種類あり、エコ・モードでは航続距離が1割ほど伸びる。同時に、右足をしっかり倒せば、本来の156psを引き出せるのも好ましい。



シトロエンe-C4 マックス（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

エネルギー効率は優秀で、ノーマル・モードのままでも充電のタイミングに悩む必要性は少ない。週末の予定を済ませた夕方、12.8km/kWhに届いていた。高速道路で遠くを目指す場合も、急速充電器へトイレ休憩のタイミングで繋げば、ストレスを減らせる。

気を使わない乗り方を1週間ほど続けても、電費はカタログ値へ迫った。空力に優れるボディと、バッテリーEVとしては軽い1571kgの車重が、威力を発揮したに違いない。

クラス随一の快適性で穏やかに移動できる

操縦性は、フォルクスワーゲン・ゴルフやプジョーE-308などには届かない。積極的にカーブへ飛び込み負荷を加えると、シャシーの限界はさほど高くないことを滲ませる。

そのかわり、サスペンションには油圧バンプストッパーが実装され、走行中の滑らかさは該当クラス随一。ロールス・ロイスやベントレーなどを除き、ここまでコンフォート志向な足まわりを与えているメーカーは思い浮かばない。



シトロエンe-C4 マックス（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

自慢できるほどの技術構成ではないかもしれないが、ダンパーの減衰特性も煮詰められ、走りの洗練度は明らかに高い。望んだスピードで、心地良く先を急げる。

e-C4は、肩の力を抜いて、周囲の流れに合わせて、穏やかに移動するのが向いている。これは今の時代、多くのドライバーが求める特性ではないだろうか。

シトロエンの隠れた傑作と呼びたい

初代C4は、世界ラリー選手権で4回もドライバーズタイトルを奪い、ターマック・ステージで常勝といえたが、市販車は優しいハッチバックだった。特別仕様のC4 バイ・ローブでも。ピカソやカクタスといった派生モデルも、個性的で魅力的だったけれど。

最新のe-C4でも、真価が発揮されるのは、市街地や住宅地を何気なく走らせている時。高めの目線で視界は広く、ボディは大きすぎず取り回しが良い。優しいサスペンションが、ツギハギだらけのアスファルトを滑らかに処理してくれる。



シトロエンe-C4 マックス（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

インテリアも、そんな雰囲気へ調和している。至って運転しやすく、弱点を探すのに苦労するほど。

夢心地なカナリア諸島での休日だけでなく、グレートブリテン島の日常でも、筆者はC4を好きになれた。C3 エアクロスやベルランゴも良いクルマだが、シトロエンの隠れた傑作だと呼んで良い。

番外編：2シリーズにトゥーランも隠れた傑作 BMW 2シリーズ・クーペ

最近のBMWでは、ノイエクラッセへ話題が集まっているが、従来的で小柄なFRがお好みなら、2シリーズ・クーペがオススメ。完成度の高かった、E46型3シリーズへ通じるスピリットを感じ取れるはず。

性能を突き詰めればM2ながら、4気筒ターボの220iや230iも、出色の操縦性でドライバーを満たす。最高出力は前者で183ps、後者で245psと不足ない。

フォルクスワーゲン・ゴルフ・トゥーラン



フォルクスワーゲン・ゴルフ・トゥーラン（英国仕様）

ありきたりなワンボックスのミニバンとは一味違う、実用性に長けた3列シーターのファミリーカーが、フォルクスワーゲン・ゴルフ・トゥーラン。優れたMQBプラットフォームを土台に、使い勝手の良いキャビンを端正なボディで包んでいる。

まさに、フォルクスワーゲンらしいモデルだろう。ただし、在庫限りで終売となるが。

シトロエンe-C4 マックス（英国仕様）のスペック

英国価格：3万5ポンド（約630万円）

全長：4360mm

全幅：1800mm

全高：1525mm

最高速度：149km/h

0-100km/h加速：9.2秒

航続距離：413km

電費：6.6km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1571kg

パワートレイン：他励式同期モーター

駆動用バッテリー：50.8kWh

急速充電能力：−kW（DC）

最高出力：156ps

最大トルク：25.4kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



シトロエンe-C4 マックス（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）