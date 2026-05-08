キタキタッッッ！！！！！【スタバ】心も体も軽やかに♡「新作ドリンク」をカスタム

【スターバックス】では、フルーツ果肉と炭酸の組み合わせが爽やかな「新作ドリンク」を今年も販売。フルーツ果肉の味わい、炭酸の爽快感、シトラスのすっきりとした香りがクセになりそうな新作ドリンクは、少しずつ暑さが増してくるこれからのシーズンにぴったりです。昨年飲んだ人も、今年もう何度か飲んだ人も、またオーダーしたくなりそうなカスタムとあわせて紹介します。

公式提案のカスタムをさらにアレンジ

2026年4月24日より販売が始まった「チラックス ソーダ」。昨年の反響を受け、今年はストロベリー果肉が増量した「チラックス ソーダ ストロベリー」を楽しめます。スターバックスのニュースリリースで紹介されているおすすめカスタムは「ブラックティー変更」と「ホワイトモカシロップ追加」。@j.u_u.n__starbucksさんは、さらに「グリーンシトラスシロップ抜き」「氷少なめ」「ミルク追加」「ホイップ追加」「エクストラホイップ」のアレンジを加え、いちごミルクティー風に仕上げています。

さっぱり爽やかに飲みたい気分に

チラックスソーダの爽やかな飲み心地を楽しみたいなら、@lovesweetsmacaronさんが紹介するカスタムがおすすめ。オーダーも簡単で、ベースの「チラックス ソーダ ストロベリー」を「氷少なめ」「炭酸水多め」にするだけでOKです。氷を少なくした分、@lovesweetsmacaronさんは「グリーンシトラスシロップの味が昨年よりもしっかり分かってチラックスをしっかり味わえました」とコメント。ベースを活かしたシンプルなカスタムは、爽快感をさらに味わいたいときにぴったりです。

カスタム次第で、自分好みの味にアレンジできるスターバックスの新作ドリンク「チラックス ソーダ ストロベリー」。昨年よりもいちごの果肉感たっぷりで、どんなカスタムも贅沢な味わいが楽しめそうです。これからの季節にぴったりなドリンクを、今年もたっぷり堪能してください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@lovesweetsmacaron様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる