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▼5月8日配信号 担当

小宅世人アナウンサー

今回の目的はボートレース中継の研修。今年の4月から実況の練習がスタートし、現在先輩の下で練習中です。

向かったのは広島県廿日市市にあるボートレース宮島。スタンドからレースを見ると、バックには標高535mの弥山(みせん)の大自然。天気のいい日には厳島神社の鮮やかな朱色の大鳥居が見えます。

そんな中、先月行われたマスターズチャンピオンという45歳以上のベテラン選手が出場し、No.1を決めるレースの中継に携わらせていただきました。

最終日27日、雨の中行われた優勝戦では、水面付近のスタンドから中継でレース前の状況をお伝えし、目の前でレースを見させていただきました。多くのボートレースファンが集まったスタンドも、スタートの瞬間は静寂に包まれます。

ただ、そこから1周目の最初のコーナーに入った瞬間スタンドのボルテージはいっきに最高潮。大歓声の中聴こえるエンジン音に鳥肌が立ちました。優勝した白井英治選手をはじめ、一瞬にかけるレーサーたちの姿は輝いていました。

お昼ご飯には、宮島で大人気のあなごめし弁当をいただきました。

これがふわふわで、タレがご飯まで染みていて本当に美味しかった…(写真を撮っていなかったことに食べ終わってから気付き申し訳ございません)

最後は古巣のRCC中国放送で、お世話になった大先輩の坂上俊次アナウンサーにオファーをいただき「それ聴けvery カープ」という広島の番組に出演。感動の再会でした！

文化放送入社2年目。今年も新しい仕事にどんどん挑戦しながら成長していけるよう頑張りますので、よろしくお願いします！