H//PE Princessインタビュー！COCO、YSY、YUJUの素顔に迫る
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、７人組グローバルHIPHOPガールズグループ・H//PE Princess（ハイププリンセス）初の冠番組となる全８話の特別番組『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』を独占無料配信中。そして、今回は５月27日にデビューが決定したH//PE Princessのメンバーインタビューを全２回にわたりお届け。前編となる今回はCOCO、YSY、YUJUの素顔に迫る。
H//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディション番組から誕生した７人組グループ。2026年上半期のデビューを前に、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や韓国の人気ヒップホップデュオ・Dynamic Duoの公演にゲスト出演するなど異例の活躍を見せている。
■H//PE Princessメンバーインタビュー
【COCO】
・生年月日 2004/09/02
・MBTI ENFP
・趣味 スノーボード
・小さい頃の夢は？ バレリーナ、アイスクリーム屋さん、パン屋さん、海外で暮らす
・これまでの人生で１番楽しかったこと、最高だと思ったこと 自分が思い描く未来を見つける瞬間にいつもワクワクを感じます！まだ存在していない景色を想像できた時って、なんだか世界が少し広がった気がして！その瞬間があるからまた次に進みたくなるんだと思います！！
・オーディション中に自分が成長したなと思ったこと 以前は緊張するとミスをしてしまって、その度に自分を責めてしまうことが多かったんです。でも最近は、完璧でいようとするよりもステージを楽しむことを大切にできるようになりました。そう思えるようになってから、少しずつ自分らしくいることができるようになったと思います！
・尊敬するアーティストは？ 特定の一人というよりかはいろいろな音楽やアーティストさんからインスピレーションを受けています！
・好きな曲はありますか？ WYATT 「Hate My Life」
・どんなグループを作っていきたいですか？ メンバーそれぞれ全然違う感性を持っているので、それが混ざったときにしか生まれない唯一無二の色を持ったグループになりたいです！
・グループの中ではどんな役割を担いたい？ 特定のポジションを決めるというより、どんなジャンルでも自分らしく、ユニークに表現できるメンバーになりたいです
・韓国のおすすめスポット、おすすめの食べ物はありますか？ 延南洞です！おしゃれなカフェが沢山あってまた行きたい場所の一つです！
・私を応援するとこんないい事がある、を教えてください！ 応援してくれる人の毎日に、ちょっとした楽しみを増やせる自信があります！（笑）
・日本で応援しているファンに、メッセージをお願いします！ いつもたくさんの応援を本当にありがとうございます。皆さんからいただく応援が、私たちの大きな力になっています。皆さんに希望や元気を届けられるアーティストになれるよう頑張りますので、ぜひ期待していてください！
【YSY】
・生年月日 2007/05/07
・MBTI INFP
・趣味 旅行
・小さい頃の夢 旅行者、アイコンとして皆の憧れの対象になれるアーティスト
・これまでの人生で最も楽しかったこと、最高だと感じたこと 私たち家族は、私が母の胎内にいた頃から、国内はもちろん海外旅行にも定期的に頻繁に行っていました。もっと遠く、もっと広く出て、新しい環境で感じて学ぶ、その経験一つ一つがとても貴重です。今は以前のように頻繁に旅行に行くことはできませんが、その経験の記憶がとても大きな力になっています。考えるだけで幸せな気持ちになります。
・オーディション期間中に自分が成長したと感じたこと 以前はずっと練習生のままでしたが、番組に出演することでより多くのことを学び、新しいことを感じ、自分に対してより正直になれたおかげで『自分が何をしたいのか、何になりたいのか』について、確信が持てるようになりました。
・尊敬するアーティストはいますか？ 尊敬するアーティストはたくさんいますが、特にちゃんみな先輩をより一層尊敬しています。決まった枠に囚われず、確固たる代替不可能な色を持つアーティストだと思うからです。
・好きな曲はありますか？ 音楽の好みは頻繁に変わりますが、だいたいオルタナティブR&Bを最も楽しんでいます。さまざまなジャンルを探して聴き、勉強しています。また、音楽を聴きながら頭の中でパフォーマンスを構想するのが好きなので、音楽を聴いたときに特に没入しやすい音楽を探して聴くことが多いです。
・どんなグループを作っていきたいですか？ 型にはまったグループではなく、メンバーそれぞれの独自の色で直接プロデュースし、代替不可能でユニークなグループになることが目標です。 私たち７人は「どうやって一つのチームになったのだろう？」と感じるほど個性が強く、能力を持ったメンバーで構成されているので、可能だと思います！
・グループの中ではどんな役割を担いたい？ どうすればメンバー個々がグループ全体としてもより輝けるか、常に考えています。音楽的な部分やビジュアル的な部分に積極的に参加したいと思っています。
・日本で行ってみたい場所、食べてみたい料理は？ 雪が降る日の札幌にぜひ行ってみたいです。また、日本の伝統料理にも興味があり、実際に全部食べてみたいです！！ (自分で作ってみたい気もします！ レシピを教えてください H//PY(ハピ)のみなさん！)
・私を応援するとこんないい事がある、を教えてください！ 私を通り過ぎて少し見ただけで、小さいけれども厳しい人だと思うかもしれません！ しかし、私は感性も豊かで、何よりも私の周りの人々が心から幸せで笑顔に満ちることを願っている人間です。 私の温かくてユーモラスな一面で、皆さんともっと近くなり、幸せを分かち合える友達のような存在になりたいです！
・日本で応援しているファンに、メッセージをお願いします！ 日本でも私たちを愛し、応援してくれるH//PYのみなさん！！ とてもとても会いたいです。皆さんのことを考えると、とても幸せで夢のようです。私が日本のH//PYのみなさんに抱く感情や伝えたいことがたくさんあるのに、日本語がまだ不慣れで表現するのが難しく、とてももどかしくて申し訳ないです··· それでも！毎日一生懸命日本語を勉強しているから！ 後で日本語で心を込めた手紙を日本のH//PYのみなさんに書くつもりです。私たちを応援し、愛してくださってありがとうございます！ 後で「私、H//PE Princessデビューの時から好きだった」と自慢できるように、もっと素敵なアーティストになるために、もっと努力します！ 愛しています、会いたいです！！！
【YUJU】
・ 生年月日 2007/07/28
・ MBTI ISFP-T
・ 趣味 読書、執筆、心の平和を感じられる場所に行くこと
・小さい頃の夢 多くの人々に愛されるにふさわしい人になること、何事もなく穏やかな日々が続くこと
・これまでの人生で最も楽しかったこと、最高だと感じたこと 最も楽しかったことを思い出そうとすると難しいようですが、私が最も好きで心地よい家という空間で、私が最も好きなふわふわの白い布団をかけて、私が一番好きな人形を抱きしめながら、私が最も好きな母と犬と一緒に、ゆったりとした時間を持つ、小さくても確かな幸せの瞬間が、私にとっては最高の瞬間のようです。
・オーディション期間中に自分が成長したと感じたこと 私はサバイバル番組を何度も経験しました。正直、とても大変だったし、夢に向かう道で自分の限界に直面したこともありました。自分の未熟さを認識し受け入れるのが難しく、終わりの見えない競争の中で自分の心を守ることも困難でした。しかし、振り返ってみると非常に強くなった自分があり、私の夢もより確かなものになったように感じました。人間としてのナム ユジュの成長が実現したようで良かったです。
・尊敬するアーティストはいますか？ 一緒にいる私たちH//PE Princessのメンバーは、今の私にとって最も尊敬できてかっこいいアーティストだと思います。一緒に練習して過ごすと、同じチームであることがとても誇らしく、輝くメンバーの存在感が本当に確かだと感じます。これからがとても楽しみです。
・好きな曲はありますか？ 時期ごとに好きな曲が変わる傾向がありますが、変わらないのは歌詞を常に重要視している点です。だから、私がずっと好きな曲はJANNABI 「dreams, books, power and walls」、Heo Hoy Kyung「 So life goes on」、Heo Hoy Kyung 「Kim Cheolsu Story」です。
・どんなグループを作っていきたいですか？ 私たちの独自のものを作り、堂々と見せられるグループになりたいです。唯一無二のグループとなり、多くの人が共感し憧れるアーティストグループになりたいです。
・グループの中ではどんな役割を担いたい？ 私たちがしたい、分かち合いたい話を歌詞などにより深く込められるように、たくさん考え、メンバーの力になりたいです。また、普段からメンバーをよく気にかけて、いつかそれぞれに訪れるかもしれない辛い日には、私を頼れる存在になりたいです。
・日本で行ってみたい場所、食べてみたい料理は？ 日本の札幌にぜひ行ってみたいです。ロマンチックで美しい場所だと思います。日本での活動の中で、ぜひ訪れたいです。そして、私はディズニーが本当に好きなので、ディズニーランドにもぜひ行きたいです。また、日本料理が大好きで、普段からサーモンが好きなので、寿司屋に行くとサーモン寿司を７〜８皿も食べます。他にも焼肉やすき焼きが大好きで、うなぎ丼も本当に好きです。日本は美味しい食べ物が本当にたくさんあるようです。
・私を応援するとこんないい事がある、を教えてください！ 私の心の中にある愛を含むポジティブな感情や気持ちを、惜しみなく分かち合います。かっこいいパフォーマンスでも、可愛い言葉や行動でも、恩返しできる、愛らしく誇らしいアーティストになるので、応援してください♡
・日本で応援しているファンに、メッセージをお願いします！ 日本にいるH//PYのみなさん！！ 思い出すだけで自然に笑みがこぼれます。応援してくれて本当に本当にありがとう。これからはもっと頻繁に会いに来ると約束します。H//PYのみなさんがいるからこそ、私たちも存在しています。心から感謝しており、私たちもさらに努力して少しずつ着実に成長していきます。これからも一緒にいて、見守ってください！とても大切に思っているし、大好きです
(C)Chapter-I
■H//PE Princessメンバーインタビュー
【COCO】
・生年月日 2004/09/02
・MBTI ENFP
・趣味 スノーボード
・小さい頃の夢は？ バレリーナ、アイスクリーム屋さん、パン屋さん、海外で暮らす
・これまでの人生で１番楽しかったこと、最高だと思ったこと 自分が思い描く未来を見つける瞬間にいつもワクワクを感じます！まだ存在していない景色を想像できた時って、なんだか世界が少し広がった気がして！その瞬間があるからまた次に進みたくなるんだと思います！！
・オーディション中に自分が成長したなと思ったこと 以前は緊張するとミスをしてしまって、その度に自分を責めてしまうことが多かったんです。でも最近は、完璧でいようとするよりもステージを楽しむことを大切にできるようになりました。そう思えるようになってから、少しずつ自分らしくいることができるようになったと思います！
・尊敬するアーティストは？ 特定の一人というよりかはいろいろな音楽やアーティストさんからインスピレーションを受けています！
・好きな曲はありますか？ WYATT 「Hate My Life」
・どんなグループを作っていきたいですか？ メンバーそれぞれ全然違う感性を持っているので、それが混ざったときにしか生まれない唯一無二の色を持ったグループになりたいです！
・グループの中ではどんな役割を担いたい？ 特定のポジションを決めるというより、どんなジャンルでも自分らしく、ユニークに表現できるメンバーになりたいです
・韓国のおすすめスポット、おすすめの食べ物はありますか？ 延南洞です！おしゃれなカフェが沢山あってまた行きたい場所の一つです！
・私を応援するとこんないい事がある、を教えてください！ 応援してくれる人の毎日に、ちょっとした楽しみを増やせる自信があります！（笑）
・日本で応援しているファンに、メッセージをお願いします！ いつもたくさんの応援を本当にありがとうございます。皆さんからいただく応援が、私たちの大きな力になっています。皆さんに希望や元気を届けられるアーティストになれるよう頑張りますので、ぜひ期待していてください！
【YSY】
・生年月日 2007/05/07
・MBTI INFP
・趣味 旅行
・小さい頃の夢 旅行者、アイコンとして皆の憧れの対象になれるアーティスト
・これまでの人生で最も楽しかったこと、最高だと感じたこと 私たち家族は、私が母の胎内にいた頃から、国内はもちろん海外旅行にも定期的に頻繁に行っていました。もっと遠く、もっと広く出て、新しい環境で感じて学ぶ、その経験一つ一つがとても貴重です。今は以前のように頻繁に旅行に行くことはできませんが、その経験の記憶がとても大きな力になっています。考えるだけで幸せな気持ちになります。
・オーディション期間中に自分が成長したと感じたこと 以前はずっと練習生のままでしたが、番組に出演することでより多くのことを学び、新しいことを感じ、自分に対してより正直になれたおかげで『自分が何をしたいのか、何になりたいのか』について、確信が持てるようになりました。
・尊敬するアーティストはいますか？ 尊敬するアーティストはたくさんいますが、特にちゃんみな先輩をより一層尊敬しています。決まった枠に囚われず、確固たる代替不可能な色を持つアーティストだと思うからです。
・好きな曲はありますか？ 音楽の好みは頻繁に変わりますが、だいたいオルタナティブR&Bを最も楽しんでいます。さまざまなジャンルを探して聴き、勉強しています。また、音楽を聴きながら頭の中でパフォーマンスを構想するのが好きなので、音楽を聴いたときに特に没入しやすい音楽を探して聴くことが多いです。
・どんなグループを作っていきたいですか？ 型にはまったグループではなく、メンバーそれぞれの独自の色で直接プロデュースし、代替不可能でユニークなグループになることが目標です。 私たち７人は「どうやって一つのチームになったのだろう？」と感じるほど個性が強く、能力を持ったメンバーで構成されているので、可能だと思います！
・グループの中ではどんな役割を担いたい？ どうすればメンバー個々がグループ全体としてもより輝けるか、常に考えています。音楽的な部分やビジュアル的な部分に積極的に参加したいと思っています。
・日本で行ってみたい場所、食べてみたい料理は？ 雪が降る日の札幌にぜひ行ってみたいです。また、日本の伝統料理にも興味があり、実際に全部食べてみたいです！！ (自分で作ってみたい気もします！ レシピを教えてください H//PY(ハピ)のみなさん！)
・私を応援するとこんないい事がある、を教えてください！ 私を通り過ぎて少し見ただけで、小さいけれども厳しい人だと思うかもしれません！ しかし、私は感性も豊かで、何よりも私の周りの人々が心から幸せで笑顔に満ちることを願っている人間です。 私の温かくてユーモラスな一面で、皆さんともっと近くなり、幸せを分かち合える友達のような存在になりたいです！
・日本で応援しているファンに、メッセージをお願いします！ 日本でも私たちを愛し、応援してくれるH//PYのみなさん！！ とてもとても会いたいです。皆さんのことを考えると、とても幸せで夢のようです。私が日本のH//PYのみなさんに抱く感情や伝えたいことがたくさんあるのに、日本語がまだ不慣れで表現するのが難しく、とてももどかしくて申し訳ないです··· それでも！毎日一生懸命日本語を勉強しているから！ 後で日本語で心を込めた手紙を日本のH//PYのみなさんに書くつもりです。私たちを応援し、愛してくださってありがとうございます！ 後で「私、H//PE Princessデビューの時から好きだった」と自慢できるように、もっと素敵なアーティストになるために、もっと努力します！ 愛しています、会いたいです！！！
【YUJU】
・ 生年月日 2007/07/28
・ MBTI ISFP-T
・ 趣味 読書、執筆、心の平和を感じられる場所に行くこと
・小さい頃の夢 多くの人々に愛されるにふさわしい人になること、何事もなく穏やかな日々が続くこと
・これまでの人生で最も楽しかったこと、最高だと感じたこと 最も楽しかったことを思い出そうとすると難しいようですが、私が最も好きで心地よい家という空間で、私が最も好きなふわふわの白い布団をかけて、私が一番好きな人形を抱きしめながら、私が最も好きな母と犬と一緒に、ゆったりとした時間を持つ、小さくても確かな幸せの瞬間が、私にとっては最高の瞬間のようです。
・オーディション期間中に自分が成長したと感じたこと 私はサバイバル番組を何度も経験しました。正直、とても大変だったし、夢に向かう道で自分の限界に直面したこともありました。自分の未熟さを認識し受け入れるのが難しく、終わりの見えない競争の中で自分の心を守ることも困難でした。しかし、振り返ってみると非常に強くなった自分があり、私の夢もより確かなものになったように感じました。人間としてのナム ユジュの成長が実現したようで良かったです。
・尊敬するアーティストはいますか？ 一緒にいる私たちH//PE Princessのメンバーは、今の私にとって最も尊敬できてかっこいいアーティストだと思います。一緒に練習して過ごすと、同じチームであることがとても誇らしく、輝くメンバーの存在感が本当に確かだと感じます。これからがとても楽しみです。
・好きな曲はありますか？ 時期ごとに好きな曲が変わる傾向がありますが、変わらないのは歌詞を常に重要視している点です。だから、私がずっと好きな曲はJANNABI 「dreams, books, power and walls」、Heo Hoy Kyung「 So life goes on」、Heo Hoy Kyung 「Kim Cheolsu Story」です。
・どんなグループを作っていきたいですか？ 私たちの独自のものを作り、堂々と見せられるグループになりたいです。唯一無二のグループとなり、多くの人が共感し憧れるアーティストグループになりたいです。
・グループの中ではどんな役割を担いたい？ 私たちがしたい、分かち合いたい話を歌詞などにより深く込められるように、たくさん考え、メンバーの力になりたいです。また、普段からメンバーをよく気にかけて、いつかそれぞれに訪れるかもしれない辛い日には、私を頼れる存在になりたいです。
・日本で行ってみたい場所、食べてみたい料理は？ 日本の札幌にぜひ行ってみたいです。ロマンチックで美しい場所だと思います。日本での活動の中で、ぜひ訪れたいです。そして、私はディズニーが本当に好きなので、ディズニーランドにもぜひ行きたいです。また、日本料理が大好きで、普段からサーモンが好きなので、寿司屋に行くとサーモン寿司を７〜８皿も食べます。他にも焼肉やすき焼きが大好きで、うなぎ丼も本当に好きです。日本は美味しい食べ物が本当にたくさんあるようです。
・私を応援するとこんないい事がある、を教えてください！ 私の心の中にある愛を含むポジティブな感情や気持ちを、惜しみなく分かち合います。かっこいいパフォーマンスでも、可愛い言葉や行動でも、恩返しできる、愛らしく誇らしいアーティストになるので、応援してください♡
・日本で応援しているファンに、メッセージをお願いします！ 日本にいるH//PYのみなさん！！ 思い出すだけで自然に笑みがこぼれます。応援してくれて本当に本当にありがとう。これからはもっと頻繁に会いに来ると約束します。H//PYのみなさんがいるからこそ、私たちも存在しています。心から感謝しており、私たちもさらに努力して少しずつ着実に成長していきます。これからも一緒にいて、見守ってください！とても大切に思っているし、大好きです
(C)Chapter-I