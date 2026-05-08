ファミマ、お手軽おむすび2種類登場 海苔を巻かずシンプルな味わい
【モデルプレス＝2026/05/08】ファミリーマートでは、値ごろ感のあるおむすびを5月12日から全国の約16,400店にて発売する。
【写真】ファミマ、海苔を巻かずシンプルなお手軽おむすび
このたび、さらなる生活応援商品として税抜147円と値ごろ感のあるおむすび2種類を発売。炊飯段階からだしの旨みをご飯にじっくりと染み込ませることで、ひと口目から最後まで豊かな味わいが続くおむすびに仕上げた。中具にはそれぞれのご飯に合ったマヨソースを入れ、手頃な価格ながらもしっかりとした満足感を感じていただける工夫を凝らしている。また、海苔を巻かずにシンプルな味わいで、手頃価格で毎日でも手に取りやすいおむすびとなっている。（modelpress編集部）
【商品名】鮭だしごはん 鮭マヨネーズ
【発売日】2026年5月12日
【発売地域】全国
【内容】醤油や鮭だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんのおむすび。中には鮭だしやたまり醤油ベースのタレなどで味付けしたマヨソースが入っている。
【商品名】シーチキン（R） 炊き込みごはん
【発売日】2026年5月12日
【発売地域】全国（宮崎県・鹿児島県を除く）
【内容】シーチキン（R）や和風だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんおむすび。中にはほのかに甘いマヨソースが入っている。
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【写真】ファミマ、海苔を巻かずシンプルなお手軽おむすび
◆だしごはんの手頃おむすび登場
このたび、さらなる生活応援商品として税抜147円と値ごろ感のあるおむすび2種類を発売。炊飯段階からだしの旨みをご飯にじっくりと染み込ませることで、ひと口目から最後まで豊かな味わいが続くおむすびに仕上げた。中具にはそれぞれのご飯に合ったマヨソースを入れ、手頃な価格ながらもしっかりとした満足感を感じていただける工夫を凝らしている。また、海苔を巻かずにシンプルな味わいで、手頃価格で毎日でも手に取りやすいおむすびとなっている。（modelpress編集部）
◆鮭だしごはん 鮭マヨネーズ
【商品名】鮭だしごはん 鮭マヨネーズ
【発売日】2026年5月12日
【発売地域】全国
【内容】醤油や鮭だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんのおむすび。中には鮭だしやたまり醤油ベースのタレなどで味付けしたマヨソースが入っている。
◆シーチキン（R） 炊き込みごはん
【商品名】シーチキン（R） 炊き込みごはん
【発売日】2026年5月12日
【発売地域】全国（宮崎県・鹿児島県を除く）
【内容】シーチキン（R）や和風だしなどを入れて炊いた、炊き込みごはんおむすび。中にはほのかに甘いマヨソースが入っている。
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