交際するのは無理だな。男性から「恋愛対象外にされやすい女性」の特徴
男性に対して「交際は無理だな」と女性が思うように、男性も同じく「交際は無理だな」と判断するもの。
そこで今回は、男性から「恋愛対象外にされやすい女性」の特徴を紹介します。
｜めんどくさい性格をしている
恋愛関係に限らず、めんどくさい性格の女性を男性は避けるもの。
特に、わがまま、感情の起伏が激しい、裏表がある、極度にネガティブな性格の女性に対しては「接点さえ持ちたくない」というのが男性の本音です。
｜明らかに遊んでいる印象
見た目が派手で男性との交友関係の広い女性に対して「軽そう」とイメージする男性は少なくありません。
｜お金にだらしない
男女関係なくお金にだらしない人とは誰もが交際したくないもの。
お金を貸しても返してくれる気配がない、奢ってもらって当然のような態度をする女性に対して、「他の面もだらしないのではないか？」と男性は疑心暗鬼になります。
もし、今回紹介した特徴が自分に当てはまるかもと感じるなら、少しずつで良いので改善していきましょうね。
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