『ちいかわ』が職人技光るキャンディに！ 「パパブブレ」と初コラボ
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とバルセロナ発祥のアートキャンディショップ「PAPABUBBLE／パパブブレ」が初めてコラボレーション。5月8日（金）から全国の「パパブブレ」店舗および公式サイトで「ちいかわキャンディBAG」が発売される。
【写真】パッケージもかわいい！ 『ちいかわ』×「パパブブレ」コラボ商品
■オデもキャンディに！
今回登場する「ちいかわキャンディBAG」は、個性豊かなキャラクターたちの表情を、熟練の職人が1cmほどの断面に丁寧に表現したキャンディ。
ちいかわ、ハチワレ、うさぎの仲良しトリオに加え、グルメで面倒見のいいくりまんじゅうや、いつも全力なオデまで、愛くるしい表情に仕上げている。
手に取った瞬間、ちいかわたちの世界に紛れ込んだような、ワクワクと癒やしのひとときを届ける。
「ちいかわキャンディBAG」は、5月8日（金）から「パパブブレ」札幌店／福岡店／仙台店／羽田空港店／横浜アトリエ／京都店／ルクア大阪店／心斎橋店／なんば店／名駅店／中野店／ルミネ新宿店／ジョイナス店／大丸東京店／さいたま新都心店／吉祥寺店 ／立川店／横浜高島屋店／ルミネ有楽町店／マルエイガレリア店／渋谷青山店／渋谷スクランブルスクエア店／オンラインストアで発売。
【写真】パッケージもかわいい！ 『ちいかわ』×「パパブブレ」コラボ商品
■オデもキャンディに！
今回登場する「ちいかわキャンディBAG」は、個性豊かなキャラクターたちの表情を、熟練の職人が1cmほどの断面に丁寧に表現したキャンディ。
手に取った瞬間、ちいかわたちの世界に紛れ込んだような、ワクワクと癒やしのひとときを届ける。
「ちいかわキャンディBAG」は、5月8日（金）から「パパブブレ」札幌店／福岡店／仙台店／羽田空港店／横浜アトリエ／京都店／ルクア大阪店／心斎橋店／なんば店／名駅店／中野店／ルミネ新宿店／ジョイナス店／大丸東京店／さいたま新都心店／吉祥寺店 ／立川店／横浜高島屋店／ルミネ有楽町店／マルエイガレリア店／渋谷青山店／渋谷スクランブルスクエア店／オンラインストアで発売。