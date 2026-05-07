開催：2026.5.7

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 3 - 0 [ブルージェイズ]

MLBの試合が7日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとブルージェイズが対戦した。

レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。

4回裏、5番 ジョニー・デルーカ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 1-0 TOR、7番 チャンドラー・シンプソン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 2-0 TOR

8回裏、さらにセカンドが悪送球でレイズ得点 TB 3-0 TOR

試合は3対0でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのシェーン・マクラナハンで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はブルージェイズのパトリック・コービンで、ここまで1勝1敗0S。レイズのシーモアにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.246となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 04:28:10 更新