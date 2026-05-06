まいたけは根元まで使えるって知ってた？4月に最も読まれた「裏ワザ」の記事は…【月間ランキングTOP5】

まいたけの根元、切り落としてない？「裏ワザ」の人気記事は

クックパッドニュースでは、いつもの料理をちょっぴりラクにする「裏ワザ」にまつわるさまざまな記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年4月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！まいたけを無駄なく使う下処理法や、漬け込み不要の「味玉」調理ワザに注目が集まりました。

5位にランクインしたのは、舞茸本来の風味を存分に味わえる下処理ワザをご紹介した記事でした。栽培ものの舞茸はキレイな環境で育てられているので、洗わずに根元まで使えます。実際に試した方からは「知らなきゃ損なレシピですよね」「全部食べられて嬉しい」と絶賛の声が届いています。



第4位:画期的！ケーキ作りのハードルがなくなる方法

4位は、ケーキにクッキングシートを簡単に敷く方法をご紹介した記事でした。いつもなら側面と底面で2つにわけるところを、たった1枚で敷けるのでエコにもなります。折りたたんでカットして、型に合わせて形を整えればできあがり。実際に試した方からは「お菓子作りのハードルがこんなに簡単になくなるなんて」と喜びの報告が届いています。



第3位:びっくりするほどおいしい塩むすびの作り方

3位にランクインしたのは、塩むすびがびっくりするほどおいしくなる裏ワザをご紹介した記事でした。調味料ごと炊き上げることで旨みを閉じ込めるという工夫で、ご飯の甘みと塩味のバランスがぐっとアップ。覚えておくと朝食やお弁当に便利です。



第2位:漬け込み時間不要、すぐ食べられるクイック味玉

漬け込み時間不要で作れるおいしい味玉をご紹介。小鍋やフライパンでゆで卵を炒ることで、味をしっかりつけられます。実際に試した方からは「すぐ使いたかったので助かりました」と感謝の声が届いているレシピです。



第1位:固いアボカドを早く食べ頃にする裏ワザ

4月の裏ワザ記事で最も読まれたのは、アボカドを早く食べ頃にする裏ワザをご紹介した記事でした。熟成を進めるエチレンガスを活用するために、キッチンにある道具や他の食材を活用します。簡単なひと工夫をして保存をすることで、熟成を待つ時間が短縮できます。







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