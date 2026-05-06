いつもニコニコした「情緒が安定した彼女」と付き合いたいと思う男性も多いですよね。しかし、情緒が安定しているには理由があることも……。今回は、そんな女性と付き合った男性のエピソードをご紹介します。

いてもいなくてもどっちでもいい

「元カノはメンヘラの依存体質で、すぐ泣くしケンカになるし苦労しました……。でも、今の彼女はいつもニコニコしていて。俺に怒ることはないし、寂しいって言って泣いたりしないし、自立している感じがすごく好きでした。

だけど、だんだん愛されているか不安になって……。俺に会えなくても平気そうだし、結婚の話をしてもうれしくなさそうだし。逆に俺がメンヘラみたいになり、不安をぶつけたら『私、〇〇くんのこと大好きってわけじゃないから』とハッキリ言われました……。

『〇〇くんがいてもいなくてもどっちでもいい』『他にも気になる人はいるし』『趣味が充実しているからデートしなくてもいいし、結婚願望もない』とまで言われ……。

『元カノがメンヘラだったのは〇〇くんのせいだと思うよ？』『〇〇くん自己中だし、真剣に向き合ってたら誰でも爆発するよ』『メンヘラな元カノと付き合ってたほうが幸せだったんじゃない？』『情緒が安定している女は私みたいな感じか、相手に期待することを諦めてお別れモードに入っているか、どっちかだと思うよ』と言われて目が覚めました……。

こんな冷たい彼女より、元カノのほうが優しくていい女だったかもしれないと思ったけれど、時すでに遅し。元カノにはすでに新しい彼氏がいました。本当に愛してくれていたのはどっちか、よくわかった出来事でした……」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2026年3月）

▽ 好きだからこそ、感情をコントロールできずメンヘラになってしまうこともあるのでしょうね……。相手のことが大して好きじゃなければ泣くこともないし、期待して怒ることもない。それはそれで、寂しい気はします……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。