「オリックス６−１ロッテ」（５日、京セラドーム大阪）

オリックスの長身２１３センチの新助っ人、ショーン・ジェリー投手（２８）が、ロッテ戦で今季５度目の先発マウンドに上がり、７回４安打無失点で待望の来日初勝利をマークした。

試合終了後はベンチの前に立ってナインをお出迎え。その際にバッテリーを組んだ身長１７０センチの森が帰ってくると、自ら腰をかがめてタッチしてお礼を伝えた。助っ人の人柄が伝わってくるシーンだった。

ジェリーは開幕からこの試合までの４試合は、いずれも６回を投げて２失点以下と安定感抜群だった。白星には恵まれなくても、「チームが勝てれば、それで大丈夫です」と話してきたように献身的に先発陣を支えてきた。

紳士でありながら、お茶目な一面もある。以前は全体練習のアップ前に椋木、高島、東松、寺西と輪になって、小さいボールをリフティングで“リレー”をしていたことがあった。

落とした人が負けとなるゲームで、ジェリーはミスを繰り返してしまう。すると、長身かがめて頭を抱え、周囲がずっこけるなど和やかなムードにしたことがあった。

オリックスはこの試合でリーグ最速２０勝を挙げ、貯金を今季最大の８とした。来日１年目の助っ人は首位を走るチームにとって欠かせない存在となっている。