【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 1−2 マインツ（日本時間5月3日／ミラントア・シュタディオン）

【映像】藤田譲瑠チマ、美しすぎる“ループパス”を放つ瞬間

ザンクト・パウリに所属するMF藤田譲瑠チマが、ボランチの位置から守備を一瞬で無力化する絶妙なループパスを通し、スタジアムをどよめかせた。

残留プレーオフ圏内の16位に位置するザンクト・パウリは日本時間5月3日、ブンデスリーガ第32節で、この試合に勝利すると残留を決める10位のマインツと対戦した。

2シャドーの一角としてスタメン出場した藤田は、後半に入るとボランチのポジションへと下がった。すると67分、藤田が圧巻のパスで決定機を作り出す。

マインツを押し込むザンクト・パウリは、後半から右のウイングバックに入ったDF安藤智哉を経由して、藤田にボールが渡る。すると藤田は右足でコントロールして、前方の様子を確認すると、迷いなく右足を振り抜く。ボールは美しい弧を描き、マインツの最終ラインの裏へと吸い込まれるように落ちた。

DFシュテファン・ポッシュのカバーリングに阻まれ決定機には至らなかったものの、一撃でゴール前まで侵入した圧巻のパスだった。ABEMAで解説を務めた鄭大世氏は「チマはボランチの方がいいんじゃないですか？ あそこから絡んでいくとチャンスになる。ボランチの方がキラーパスが出せる。（アーセナルのMFマーティン・）ウーデゴールみたいな」と絶賛。ABEMAのコメント欄でも「これは上手い」「チマうまいな」「いいパス出すなあ」「藤田のこういうパス好きよ」と称賛の声が上がっている。

その後もチャンスを作り出した藤田だったが、チームは1ー2の敗戦。残留圏内のブレーメンとは6ポイント差のままとなった。（ABEMA／ブンデスリーガ）