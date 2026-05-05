「ステーキガスト」公式Xが最新クーポン公開！アルコール半額に、1111円でライス・パン食べ放題＆スープバー付きメニューも《6月10日まで使える》

ステーキガストの公式Xは、2026年6月10日まで使えるお得なクーポンを公開しています。

単品999円メニューも

「ステーキガスト」公式Xが、4月28日に公開した新たなクーポンは28枚あります。

ライス・パン食べ放題とスープバーが付いて1111円のメニューは以下の3つ。

●超粗びきステーキバーグ（約110g）

●炭焼き風チキンステーキ

●チーズINハンバーグ＆目玉焼き

また、お得な単品メニューもそろっています。999円で楽しめるメニューは以下の通りです。

●《単品》熟成 ラウンドステーキ（約120g）

●《単品》熟成 やわらかカットステーキ（約120g）

●《単品》熟成 肩ロースステーキ（約120g）

●《単品》超粗びきステーキバーグ＆炭焼き風チキングリル

●《単品》超粗きステーキバーグ＆ジャンボフランク

対象のアルコール半額のクーポンも登場しています。

●ザ・プレミアム・モルツ樽生〈ジョッキ〉...605円→301円

●角ハイボール...395円→197円

●甘くないレモンサワー...395円→197円

●グラスワイン（赤・白）《各120ml》...220円→109円

また、「キッズメニュー各種」は329円、「ラッキーセット各種」は494円になるクーポンもあります。

クーポンの有効期限は26年6月10日まで。店内飲食限定です。

ゴールデンウィーク中に外食するなら、クーポンのチェックを忘れずに。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部