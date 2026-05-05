「ステーキガスト」公式Xが最新クーポン公開！アルコール半額に、1111円でライス・パン食べ放題＆スープバー付きメニューも《6月10日まで使える》
ステーキガストの公式Xは、2026年6月10日まで使えるお得なクーポンを公開しています。
単品999円メニューも
「ステーキガスト」公式Xが、4月28日に公開した新たなクーポンは28枚あります。
ライス・パン食べ放題とスープバーが付いて1111円のメニューは以下の3つ。
●超粗びきステーキバーグ（約110g）
●炭焼き風チキンステーキ
●チーズINハンバーグ＆目玉焼き
また、お得な単品メニューもそろっています。999円で楽しめるメニューは以下の通りです。
●《単品》熟成 ラウンドステーキ（約120g）
●《単品》熟成 やわらかカットステーキ（約120g）
●《単品》熟成 肩ロースステーキ（約120g）
●《単品》超粗びきステーキバーグ＆炭焼き風チキングリル
●《単品》超粗きステーキバーグ＆ジャンボフランク
対象のアルコール半額のクーポンも登場しています。
●ザ・プレミアム・モルツ樽生〈ジョッキ〉...605円→301円
●角ハイボール...395円→197円
●甘くないレモンサワー...395円→197円
●グラスワイン（赤・白）《各120ml》...220円→109円
また、「キッズメニュー各種」は329円、「ラッキーセット各種」は494円になるクーポンもあります。
クーポンの有効期限は26年6月10日まで。店内飲食限定です。
ゴールデンウィーク中に外食するなら、クーポンのチェックを忘れずに。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部