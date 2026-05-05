コストゼロでも意外と楽しい「ご近所散歩デート」９パターン
お互い金欠気味のときは、無駄遣いするのが怖くて、お出かけするのがおっくうになってしまうもの。そんなときは、彼氏を「費用ゼロ」のデートに誘って二人で楽しい休日を過ごしたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に、「コストゼロでも意外と楽しい『ご近所散歩デート』」をご紹介します。
【１】一度も通ったことのない道を歩く
「『一度も通ったことのない道』とテーマを決めて歩いたら、角を曲がった瞬間の風景に、いちいち感動できた」（20代男性）など、何気ない散歩でも、縛りを設けると大人ならではの楽しみ方を見出せそうです。気になった公園にふらりと入ってみるのもよいでしょう。
【２】図鑑を持って花の名前を調べる
「お互いに知らない花だらけで、勉強になったうえに楽しめた」（10代男性）というように、ふだんはじっくり見ることのない道端の草花も、図鑑を持参すれば立派な観察対象になりそうです。スマホで花言葉も検索すれば盛り上がりそうです。
【３】野良猫がいそうなスポットを探す
「自分も猫が好きなので、予想以上にノリノリになった」（10代男性）というように、野良猫を探して歩く散歩は男女を問わず癒し効果がありそうです。猫を温かい目で見守るおばちゃんなどに話しかければ、意外な地元情報が聞けるでしょう。
【４】気に入った景色をスケッチする
「スマホやデジカメなどではなく、あえてスケッチというのが新鮮だった」（20代男性）など、色鉛筆とスケッチブックさえあれば、ただの散歩に目的意識が芽生えそうです。絵に自信がなくても、むしろ下手であればあるほど笑いにつながって和やかなムードになるかもしれません。
【５】ポータブルプレイヤーで好きな音楽を流す
「二人だけに聞こえるぐらいの音量で、お互いの好きな曲を流しながら歩いた」（10代男性）というように、好きな曲をBGMにして歩くのは最高のひとときでしょう。部屋で聞くのとはまた異なる雰囲気に包まれて、二人にとって特別な散歩になりそうです。
【６】公園のベンチで持参したお弁当を食べる
「同じ弁当でも、家で食べるよりずっと美味しいのが不思議です」（20代男性）など、麗らかな日差しに包まれて食べるお弁当には、格別の味わいがあるようです。手作り弁当ならではのマジックで、彼氏の胃袋をがっちりつかめるかもしれません。
【７】二人だけの写真コンテストを開催する
「お互いインスタにアップして世間の評判を競いました（笑）」（10代男性）というように、ただ写真を撮るだけでなく、コンテスト形式にすることでお祭り感が出るようです。また、同じ風景でも切り取り方が違うことがわかると、お互いの人間性を深く知るきっかけになるでしょう。
【８】万歩計や歩数計で目標を設定する
「たとえば１万歩は思ったより疲れるけど、『目標』だから励まし合いながら楽しめた」（20代男性）など、記録達成を目指して散歩を楽しむ手もあります。「１万歩ぴったりで帰宅する」などのミッションを追加してみてもよいでしょう。
【９】珍しい苗字の表札を見て回る
「読めない苗字の表札を見つけると、ハイタッチする勢いで盛り上がった」（20代男性）など、表札や看板に着目すると、見慣れた道に新たな発見がありそうです。とはいえ、不審者扱いされないよう、怪しい動きは控えたほうがいいでしょう。
「近所を散歩する」という何の変哲もない行為も、工夫次第では楽しめるようです。せっかくの休日をゴロ寝で終えてしまってはもったいないので、二人でアイディアを出し合いましょう。（石原たきび）
【１】一度も通ったことのない道を歩く
「『一度も通ったことのない道』とテーマを決めて歩いたら、角を曲がった瞬間の風景に、いちいち感動できた」（20代男性）など、何気ない散歩でも、縛りを設けると大人ならではの楽しみ方を見出せそうです。気になった公園にふらりと入ってみるのもよいでしょう。
「お互いに知らない花だらけで、勉強になったうえに楽しめた」（10代男性）というように、ふだんはじっくり見ることのない道端の草花も、図鑑を持参すれば立派な観察対象になりそうです。スマホで花言葉も検索すれば盛り上がりそうです。
【３】野良猫がいそうなスポットを探す
「自分も猫が好きなので、予想以上にノリノリになった」（10代男性）というように、野良猫を探して歩く散歩は男女を問わず癒し効果がありそうです。猫を温かい目で見守るおばちゃんなどに話しかければ、意外な地元情報が聞けるでしょう。
【４】気に入った景色をスケッチする
「スマホやデジカメなどではなく、あえてスケッチというのが新鮮だった」（20代男性）など、色鉛筆とスケッチブックさえあれば、ただの散歩に目的意識が芽生えそうです。絵に自信がなくても、むしろ下手であればあるほど笑いにつながって和やかなムードになるかもしれません。
【５】ポータブルプレイヤーで好きな音楽を流す
「二人だけに聞こえるぐらいの音量で、お互いの好きな曲を流しながら歩いた」（10代男性）というように、好きな曲をBGMにして歩くのは最高のひとときでしょう。部屋で聞くのとはまた異なる雰囲気に包まれて、二人にとって特別な散歩になりそうです。
【６】公園のベンチで持参したお弁当を食べる
「同じ弁当でも、家で食べるよりずっと美味しいのが不思議です」（20代男性）など、麗らかな日差しに包まれて食べるお弁当には、格別の味わいがあるようです。手作り弁当ならではのマジックで、彼氏の胃袋をがっちりつかめるかもしれません。
【７】二人だけの写真コンテストを開催する
「お互いインスタにアップして世間の評判を競いました（笑）」（10代男性）というように、ただ写真を撮るだけでなく、コンテスト形式にすることでお祭り感が出るようです。また、同じ風景でも切り取り方が違うことがわかると、お互いの人間性を深く知るきっかけになるでしょう。
【８】万歩計や歩数計で目標を設定する
「たとえば１万歩は思ったより疲れるけど、『目標』だから励まし合いながら楽しめた」（20代男性）など、記録達成を目指して散歩を楽しむ手もあります。「１万歩ぴったりで帰宅する」などのミッションを追加してみてもよいでしょう。
【９】珍しい苗字の表札を見て回る
「読めない苗字の表札を見つけると、ハイタッチする勢いで盛り上がった」（20代男性）など、表札や看板に着目すると、見慣れた道に新たな発見がありそうです。とはいえ、不審者扱いされないよう、怪しい動きは控えたほうがいいでしょう。
「近所を散歩する」という何の変哲もない行為も、工夫次第では楽しめるようです。せっかくの休日をゴロ寝で終えてしまってはもったいないので、二人でアイディアを出し合いましょう。（石原たきび）