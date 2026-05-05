フライパンで絶品「焼きとうもろこし」こんがりジューシーにするための2つの裏技

2025年日本人が好きな野菜の1位は

タキイ種苗が発表した「2025年度 野菜に関する調査」によると、日本人の好きな野菜は「たまねぎ」（1位）「トマト」（2位）「じゃがいも」（3位）キャベツ（4位）枝豆（同率4位）。

「よく食べる野菜」もほぼ変わらず、枝豆の代わりににんじんがベスト5に入った。枝豆を除けば、どれも1年を通してスーパーに並ぶ、定番野菜が占めている。

「味が好き」「料理しやすい」「手に入りやすい」というのが、選ばれた理由ではあるが、野菜を購入する際に重視するポイントは、「価格の安さ(49.3%)」が圧倒的に多いのを見ると、安価で味も調理法も馴染みあるのが人気のようだ。

そんな中で、旬の7〜8月という短い期間しか出回らないにもかかわらず、人気なのが、とうもろこしと枝豆（枝豆はキャベツと同率で4位、とうもろこしは次点）。味のよさに加え、「ゆでるだけ」「塩振るだけ」という簡易な調理法も理由だろう。

ただ「ゆでるだけ」のとうもろこしが、ゆでる前に、「まずは、水を1杯飲ませる」ことで、驚くほど味が変わるという。

「そんなところに包丁を入れないで」

そんな野菜調理の「知らなかった」コツを教えてくれるのが、『野菜のいいぶん 誰も教えてくれない秘密のレシピ130』（白崎裕子著／ダイヤモンド社）だ。

本連載は、野菜の声に耳を傾けながら、いつもの調理に小さな工夫を加えることで、味がよくなるヒントを、本書より紹介するもの。

野菜の声とは、例えば、こんなふうだ。

「塩をふったらすぐにもまないで」（にんじん）

「そんなところに包丁を入れないで」（かぼちゃ）

「もっと広げて焼いてほしい」（もやし）

「まずは、お水を1杯くれませんか？」（とうもろこし）

とうもろこしに、水を飲ませるとは、どういうことか。かぼちゃのどこを切ってはいけないのだろう。具体的なやり方は、本書を開けばすぐわかる。

人気料理教室「白崎茶会」を主宰する白崎裕子さんが野菜の声を代弁し、理にかなった解説をしてくれる。

野菜の性格を知って、もっとらくにおいしく野菜料理ができるようになる連載の第5話では、もぎたてのとうもろこしの味に近づけるための、たった2つのコツを、本書より抜粋してご紹介する。

とうもろこしのいいぶん

とうもろこしの旬は、真夏のほんの短い間。半日単位で甘さと水分が減っていくほど鮮度が大切な野菜です。

だから私は、買ってきたら何より先に水に浸けます。たっぷり水を吸わせると、実はパンパンに膨らみ、蒸しても焼いてもシワになりません。

かじるとジューシーで、採れたての味にほんの少し近づきます。

フライパン焼きとうもろこし

材料

とうもろこし… 3本

しょうゆ… 大さじ1と1/2

みりん… 大さじ1

なたね油… 適量

作り方

1 とうもろこしは買ってきたらすぐに根元を少し切り落とし、1時間ほど水に浸けておく。

2 一番下の皮を1枚だけ残してむき、フライパンにぴったりに入るように根元を落とす。フライパンに入れてふたをし、弱火で8〜10分、ときどきふたを開けて返しながら焼く。

3 とうもろこしを一旦取り出し、フライパンをキッチンペーパーでふいてきれいにし（ひげ根などを落とす）、なたね油を少々入れ、さらにキッチンペーパーでふく。とうもろこしの皮をむいて入れ、しょうゆ、みりんを加えて弱火にかけ、とうもろこしにからませる。

「とうもろこしは、まず浸水！ 実が一粒一粒ふくらんで、みずみずしいおいしさに。最初、皮ごと焼くと、水分を逃しません」

まずは浸水！

焼く時は皮ごと！

おいしい焼きもろこしにするコツは、このたったの2つでいいのだ。

旬が来るまで、まだあと数カ月あるが、忘れずに「保存」しておきたい。

続く第6話「劇的に違う！とうもろこしを「おいしいまま」冷凍保存、加熱するときと切り方の一工夫」では、旬が短いとうもろこしを、おいしいまま保存する方法をお伝えする。

【第6回】劇的に違う！とうもろこしを「おいしいまま」冷凍保存、加熱するときと切り方の一工夫