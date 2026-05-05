《全部1000円以内》買えるのは羽田空港だけ！パケも味も超実力派、手土産にぴったりな限定スイーツ4選。

ゴールデンウィーク（GW）や夏休みといった旅行シーズンが近づき、これから羽田空港を利用する予定の人も多いはず。

旅の玄関口・羽田空港ですが、定番から最新のものまで、近年はスイーツの激戦区ともいえるほどスイーツが充実しています。

そこで今回は、羽田空港でしか手に入らない、限定スイーツをピックアップ！

1000円以下という手頃な価格で購入できる、編集部注目の洋菓子・和菓子をまとめました。

ビジュアルも味わいも上品♡

●鎌倉きゃらめるサンドだょ 6個入／鎌倉五郎本店

「鎌倉半月」の生地で仕立てたキャラメルナッツ味の生地に、ほろ苦いキャラメルクランチショコラを挟んだ、和と洋のマリアージュが楽しめるサンドスイーツ。

厚切りのショコラにはライスパフ・くるみ・アーモンド・キャラメリゼチップ・アーモンドクランチ・コーンフレークの6種類の具材が入っており、心地よい歯ごたえが魅力です。

価格は842円。

販売店舗は、第1ターミナルが東京食賓館Eゲート前、PIER4、HANEDA-YA 7番ゲート店、第2ターミナルがねんりん家、SMILE TOKYO。

●ひこうきパンダバウム（クレームブリュレ味）／katanukiya

しっとり生地のバウムクーヘンに、飛行機に乗って空の旅を楽しむパンダのプリントとカットを施した、食べるのが惜しくなるほどキュートな一品です。

濃厚なカスタードと芳ばしいキャラメリゼが魅力のフランス発祥の洋菓子「クレームブリュレ」を再現した味わいとなっています。

価格は594円。

販売店舗は、第1ターミナルがHANEDA-YA 7番ゲート店、CAPTAINS′ MARKET、PIER7、第2ターミナルが東京食賓館 時計台1番、PIER58番ゲート前、SMILE TOKYO。

●きんぴらごぼうかりんと／麻布かりんと

麻布十番に本店を構える、かりんとう専門店「麻布かりんと」。青空をバックに飛行機や虹色の雲が描かれたパッケージは、羽田空港限定の特別なデザインです。

甘味をおさえごぼうの風味を活かした、ピリ辛味の「きんぴらごぼうかりんと」は、おやつとしてもおつまみとしてもオススメです。

価格は432円。

販売店舗は、第1ターミナルがPIER1、PIER4、第2ターミナルがPIER58番ゲート前。

●三万五千石 薄もなか 綿花 3個／Y's Elements

極上の小豆こし餡をもっちり食感の求肥で包み、極薄もなかでサンドした、新感覚の和スイーツ。上品な甘さとやわらかな口当たりが特長です。

綿花のように白いビジュアルに、優しいタッチで描かれた綿花の刻印。丁寧に作り上げた繊細なビジュアルに心を掴まれます。

価格は933円。

販売店舗は、第1ターミナルのPIER1、PIER4。

旅の思い出を形に残せる特別感のあるビジュアルに、味わいや食感まで抜かりない限定スイーツは、ちょっとしたお土産にぴったり。

取扱店舗がそれぞれ異なるので、気になる商品は事前のチェックがオススメです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部