【DxS】“グレーのタオル事件”を思わせる映像も！？美しいハーモニーで魅了した『[SERENADE] ON STAGE - JAPAN』をレポート

2026年4月29日（水）と30日（木）の2日間、千葉・幕張メッセにて、SEVENTEENのメインボーカル・DKとSEUNGKWANによるユニット・DxSが、『DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN』を開催。この記事では、2日目の様子をレポートします。美しい歌声だけでなく、コミカルで可愛らしいやりとりでも会場を沸かせたすてきな1日を、ぜひのぞいてみてください♡

幻想的なムードのなか公演がスタート

17時に開演となった今回の公演。開演直前になると、会場のスクリーンに映し出された夕焼けの映像が、徐々に暗い夜空へと変化していきます。

さらに、天井が星空のように輝いたり、蝶が飛び交っていたりするかのような演出のもと、幻想的な雰囲気で公演がスタートしました。 1曲目に披露されたのは、DxS 1st Mini Album ‘Serenade’の収録曲である『Blue』。 ステージの両端から登場した2人は、曲の終盤で向きあい、ストリングスの生演奏とともに美しいハーモニーを奏でました。 1曲目から完成された神聖なムードは、2曲目の『Silence』でも続きます。青い照明に照らされる2人の姿を、CARAT（カラット、SEVENTEENのファンダム名）の皆さんが見つめる素敵な時間が流れました。 (P)&(C) PLEDIS Entertainment しかし、トークコーナーで「とてもジャズらしい曲」と紹介された『Guilty Pleasure』、そして、『Good to Me』『Ready to love』のパフォーマンスでは、そんなムードも一変！ スタンドマイクを用いたパフォーマンスや、キレのある歌声に会場の熱気が上がりました。 Check! このツアーだけの特別なコール＆レスポンス♡ 今回のコンサートでは、トークコーナーから、パフォーマンスに戻るタイミングで、こんなコール＆レスポンスが... DK＆SEUNGKWAN「DKとSEUNGKWANの、Serenade〜！」 CARAT「歌って〜！」 DK＆SEUNGKWAN「は〜い！」

個性溢れるソロステージで魅了

今回の公演では、DK・SEUNGKWANそれぞれのソロパフォーマンスも。個性の全く異なるステージで魅了しました。 SEUNGKWAN SEUNGKWANは、しっとりとしたバラード調の楽曲を多くパフォーマンス。紙吹雪やスポットライトなどの演出で、儚い世界観を作り上げました。 SEUNGKWAN「『Dandelion』は、愛する思いや感情をたくさん伝えながら生きていきたい、という誓いを込めた曲です。そして、『Dream Serenade』は、もし夢で会えたとしたら、伝えたかったメッセージについて語った曲。 2曲とも、皆さんにとって癒しになっていたらうれしく思います。日本のCARATの皆さんは、本当に歌に集中して聞いてくださるので、それがすごくいいな、と思います」 (P)&(C) PLEDIS Entertainment 前に披露した2曲とは雰囲気の異なる『Time Lapse』については、次のようにコメント。 SEUNGKWAN「僕がロックジャンル（の曲）を歌うのが好きなファンの方がたくさんいらっしゃるので、最後の曲は『Time Lapse』を聞いていただきたいと思います。 長い時間が経ってすべてが変わっていくなか、自分だけが変わらずにいるような感覚がありますよね？ 悲しみのなかに留まるのも決して悪いことではなく、自然なことである、というのが、この曲を通じて、僕が感じたメッセージです。 CARATの皆さんにもさまざまな事情があると思いますが、この曲が皆さんにとっての共感と癒しになることを願っています」 DK 静かなSEUNGKWANのステージから一変、DKのステージは、終始楽しい雰囲気に。客席に手を振りながら、笑顔で歌声を届けました。 トークコーナーになると、会場のCARATと『A journey』のサビを交互に歌いあう場面も。 DK「これまで、たくさんのカバー曲を披露してきましたが、皆さんに幸運いっぱいのステージをお届けしたくて、この曲を選びました。これからも、僕、DKがCARATの皆さんの幸運をお祈りします！」 ソロステージ最後の曲『Rockstar』では、センターステージにスタンドマイクとギターが登場。ギターソロの披露に、会場が沸きました。 (P)&(C) PLEDIS Entertainment

VCRと連動したステージには笑いが...

『blue』のパロディが流れたVCRでは2人がカップルを演じ、SEUNGKWANはなんと、女装に挑戦...！ ケンカのシーンでは、グレーのタオルを投げようとするDKに対して、スンガンが『投げてみて、投げられないの？』とけしかける様子が...。 “グレーのタオル事件”を連想させるコミカルなやりとりに、会場中が笑いに包まれました（笑）。 そんなVCRの直後、制服風の衣装で登場した2人は、Lady Gaga & Bruno Marsの『Die With A Smile』を披露。

美しいハモりとともに、お互いを抱き寄せあったり、手を握ったり、バックハグをしたり...と、曲中でもVCRと同じくカップルのようなやりとりで会場を沸かせました（笑）。

DKとSEUNGKWANのミュージックトークショー

「ここからは、ミュージックトークショーのお時間です」「DKとSEUNGKWANの‘Serenade’へ来てくださった皆さん、ミュージックトークショーへ、ようこそ〜！！」と始まったこのコーナー。 この記事では、特に会場が盛り上がっていた楽曲を厳選してお届けします。 SEUNGKWAN▶『それがあなたの幸せだとしても』 この曲のカバーについては、CARATからのコメントが届きました。 〈CARATからのコメント〉 「“辛い”という文字に線を一本加えると、“幸せ”という文字になります。スンガンがこの曲をカバーしてくれて、私も、そのように、線が一本加えられた気持ちになりました」 SEUNGKWAN「実は、この曲は韓国でもすごく有名なんです！友だちがこの曲をすすめてくれました。でも、日本語が難しすぎて、ずっとできずにいました」 DK「でも、やり遂げたよね」 このやり取りには、会場からも自然と拍手が...。 DK▶『Butter-Fly』 DKは、「デジモンアドベンチャー」のOPテーマである『Butter-Fly』を披露。 DK「皆さん、デジモンアドベンチャーはご存じですか？この作品の主人公たちはみんな、“選ばれた子どもたち”という設定ですよね？皆さんも、まさに、“選ばれた”方々です...！」 DKが、韓国語 ver.で「デジモンアドベンチャー」のセリフを元気いっぱいに披露する場面も。 SEUNGKWANも、負けじと「パワーレンジャーのトレジャーフォース、知っていますか？」と投げかけますが、会場の反応はイマイチ...。 「日本の俳優さんがやってるよ？知らないなんてあり得ない…！（SEUNGKWAN）」と慌ててしまいましたが、後に日本語タイトルが「轟轟戦隊ボウケンジャー」であったことが判明...！ 聞き馴染みのないタイトルに日本のCARATが戸惑うのも納得でした（笑）。 DK▶『私は最強』 DKは、「この曲が普段からすごく好きだったので、皆さんにお見せしたかったんです！」とコメント。 (P)&(C) PLEDIS Entertainment ひと通りのパフォーマンスが終わると、 DK「どうしたらこんなに歌がうまく歌えるんだろう。」 SEUNGKWAN「DKさんのほうがもっと上手いよ」

DK「僕はSEUNGKWANが同じチームにいてくれて本当に誇らしいです」 SEUNGKWAN「実は昨日、僕たちは、お互いのボーカルを褒めあう温かい時間を過ごしました。こういう話をしたのは、初めてな感じがするよね」 DK「SEUNGKWANは、深い感性をもっていて、歌うときには、考えすぎずに、感じるままに歌う感じがあるんです。それが、すごく羨ましいな、と伝えました」 SEUNGKWAN「DKさんは、歌声がすごく綺麗。それが、高音であっても、低音であっても、地声であっても、裏声であっても本当に綺麗なんです」 「お互いに褒めあっていると、なんだか嫌みな感じがするよね」「2人で言いあっているときは良かったけど...（笑）」 と、お互いへのリスペクトがこもった、あたたかいエピソードも飛び出しました♡ ほかにもこんな曲を披露...！ RaindropsDAY6／HAPPYEXO／Don't Goイ・ジフン／Doll など

CARATが熱狂した「SEVENTEEN VOCAL TEAM Medley」も...！

会場のCARATが2人以外のボーカルメンバー役となり、会場のみんなでパフォーマンスを仕上げました。

▼披露した曲はこちら♡ Same dream, same mind, same night

Dust

Imperfect love

Cheers to youth Check! 話題の音源をとったことも報告...♡ デビュー10年以上が経っても可愛らしい一面を見せ続けてくれる2人。 トークコーナーでは、今話題のTiktok音源にチャレンジしたことも教えてくれました。 ▼実際の動画はこちら♡ この投稿をInstagramで見る SEVENTEEN(@saythename_17)がシェアした投稿 この動画について、SEUNGKWANは「撮影しながらすごく恥ずかしい気持ちになりました。皆さん、あたたかい目で見守ってくださいね」とコメントしました。

CARATへの感謝を伝えた最後のコメント

SEUNGKWAN「CARATの皆さんのおかげで、この2日間が本当に大切な思い出として残りそうです。お互いに笑いあいながら、大切な思い出を積み重ねることができて、本当に幸せです。 皆さん、元気でまたお会いしましょうね」 DK「CARATの皆さん、今日は幸せでしたか〜？ 僕も、今日、CARATの皆さんのおかげで心から幸せでした。千葉に来て2日間、皆さんと笑いあいながらコンサートをして、美味しいものを食べて、本当に楽しい時間を過ごすことができました。心から幸せです。 そして、なによりもうれしいのが、コンサートをしているときに、皆さんが本当に楽しそうな笑顔で笑ってくださっていることです。胸がいっぱいになります。 これから、もっと一所懸命歌を歌いたいな、という気持ちになりました」 (P)&(C) PLEDIS Entertainment

アンコールでも通常運転の大サービス！

公演の最後には、トロッコを使って客席の近くまで移動...！

CARATの歓声に応えるように、ステージを去ろうとしながらも、何度もステージに戻り、『Fighting』『VERY NICE』『CALL CALL CALL!』『Water』などの楽曲を披露しました。 (P)&(C) PLEDIS Entertainment SET LIST Blue

Silence

Habit（DxS Ver.）

Guilty Pleasure

Good to Me

Ready to love

Dandelion（SEUNGKWAN Solo）

Dream Serenade (SEUNGKWAN Solo)

TAEYEON／Time Lapse （SEUNGKWAN Solo）

WONPIL／A journey（DK Solo）

Go! ※DK Solo

Rockstar （DK Solo）

Lady Gaga & Bruno Mars／Die With A Smile

イ・ジフン／Doll

〈SEVENTEEN VOCAL TEAM Medley〉 Same dream, same mind, same night

Dust

Imperfect love

Cheers to youthDrained

Don't listen in secret

Say Yes

Feel Me

〈ENCORE〉Prelude of love 他 Same dream, same mind, same nightDustImperfect loveCheers to youthDrainedDon't listen in secretSay YesFeel Me〈ENCORE〉Prelude of love 他

ライター Ray WEB編集部