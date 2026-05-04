「もっちり食感♡」「満足感あり」【ファミマ】沼落ち注意の「新作スイーツ」をチェック

スイーツを探しているときに、商品名や商品説明の「もっちり」という言葉に惹かれて、つい商品を手に取ったことがある人も多いはず。【ファミリーマート】では、そんなもっちり食感が特徴の「新作スイーツ」を続々と発売。そこで今回は、見逃せない注目商品が充実しているファミマのスイーツを紹介します。

超も～っちり食感が気になる！

4月7日に登場したのが「も～っちり食感ホイップあんぱん」。パン生地のもっちりとした食感を特徴とした商品で、実食した@nyancoromochi_sweets_blogさんも「もちもち食感が新しいあんぱん」とコメントしています。もっちりとした生地と、ミルクホイップクリーム・こしあんとの相性の良さにも期待でき、満足度の高いスイーツパンに仕上がっている予感。

食感がクセになりそう

「も～っちり食感キャラメルドーナツ」も、ホイップあんぱんと同じ4月7日に発売された新商品の1つ。生地の中にキャラメルクリームを絞り、表面にはキャラメルチョココーティングとアーモンドトッピングをしてあるため、@nyancoromochi_sweets_blogさんも「満足感のある商品」と絶賛。もっちり食感とキャラメルの風味が、クセになりそうです。

シェアして食べたいチョコロール

もっちりとしたスポンジ生地が人気の「もっちりクリームロール」に新作のチョコフレーバーが登場。以前は、プレーンのスポンジでチョコホイップを巻いていましたが、今回はスポンジもココア生地になり、チョコ感をより味わえる組み合わせにバージョンアップしたようです。食べやすいサイズにカットされているため、家族や友人とシェアするのにもぴったり。

数量限定の森永コラボ

ファミマでは【森永製菓】の人気商品とコラボした「森永コラボ」キャンペーンを実施中。ラインナップの1つ「小枝クレープ」は、クレープ生地の上にトッピングされている、「小枝」をイメージしたチョコ掛けアーモンドパフが特徴です。もちもちのクレープ生地と、アーモンドパフのサクっとした食感の違いを楽しみたい一品。

口に入れるたびに多幸感が高まる「もっちり」食感なら、【ファミリーマート】の「新作スイーツ」がぴったり！ クセになる食感と甘さが、スイーツ欲をきっと満たしてくれるはず。気になる商品があったら、ぜひ近くの店舗をチェックしてみて。

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※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる