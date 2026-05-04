なか卯の夏メニュー、今年は本格四川風　7種のスパイスで痺れる辛さの冷やし担々うどんが登場

和食のファストフードチェーン『なか卯』から暑くなるこれからの時期にうれしい冷たいメニューが登場する。2026年4月28日から売り出されるのは、「痺辛麻辣（シビカラマーラー）冷やし担々うどん」。毎年夏の定番として販売される“冷やし坦々うどん”だが、今回はいったいどんな味わいになっているのか。

痺れる辛さ、本格四川風の刺激的な一杯

『なか卯』の夏の定番メニュー“冷やし坦々うどん”。2026年は「痺れる辛さと濃厚な味わい」（同社）を楽しめる「痺辛麻辣冷やし担々うどん」が発売！

「シャキシャキ食感の白髪ねぎと、クミンや八角などの7種類のスパイスを使用した麻辣だれをトッピング」（同社）。痺れるような辛さがクセになる本格四川風の味わいだという。

細めの麺は暑い日でもスルスルっと入ってきそうだ。

2026年4月28日発売 「痺辛麻辣冷やし担々うどん」

ほかにも、「温たま痺辛麻辣冷やし担々うどん」「痺辛麻辣冷やし担々そば」「温たま痺辛麻辣冷やし担々そば」が登場する。

そばは、のど越しの良い二八そばを使っている。温たまがのった冷やし坦々うどん・そばは、よりまろやかな味わいになるだろう。

辛いもの好きにはたまらない今回の限定商品。冷たさも相まって、暑い夏の間にリピートしちゃいそうだ。

「痺辛麻辣冷やし担々うどん」は税込530円から！

■痺辛麻辣冷やし担々うどん 小：税込530円、並：税込690円、大：税込790円

■痺辛麻辣冷やし担々うどん 小：税込530円、並：税込690円、大：税込790円

■温たま痺辛麻辣冷やし担々うどん 小：税込640円、並：税込800円、大：税込900円

■温たま痺辛麻辣冷やし担々うどん 小：税込640円、並：税込800円、大：税込900円

■痺辛麻辣冷やし担々そば 小：税込630円、並：税込790円、大：税込910円

痺辛麻辣冷やし担々そば 小：税込630円、並：税込790円、大：税込910円

■温たま痺辛麻辣冷やし担々そば 小：税込740円、並：税込900円、大：税込1020円

温たま痺辛麻辣冷やし担々そば 小：税込740円、並：税込900円、大：税込1020円

※一部店舗では価格が異なる

※持ち帰り可

販売期間：2026年4月28日から

販売場所：全国446店舗

【画像】『なか卯』今年の冷やし坦々うどんはコレ！ 痺れる辛さとコクが決め手（5枚）