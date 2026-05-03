『豊臣兄弟！』第17回 “小一郎”仲野太賀、“市”宮崎あおい救出のために奮闘
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第17回「小谷落城」が3日の今夜放送される。
【写真】高嶋政伸演じるリアルな武田信玄も登場！
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第17回「小谷落城」あらすじ】
武田信玄（高嶋政伸）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻、三方ヶ原で迎え撃った家康（松下洸平）は大敗する。義昭（尾上右近）も京で挙兵し、信長（小栗旬）は絶体絶命と思われたが、なぜか急に武田軍が撤退。義昭は後ろ盾をなくしてしまう。
危機を脱した信長は浅井・朝倉攻めを再開、進退極まった長政（中島歩）は小谷城に籠城する。小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、何とか市（宮崎あおい）らを救い出そうと行動する。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
※高嶋政伸の「高」の字は正しくは「はしごだか」
※宮崎あおいの「崎」の字は正しくは「たつさき」
【写真】高嶋政伸演じるリアルな武田信玄も登場！
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
武田信玄（高嶋政伸）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻、三方ヶ原で迎え撃った家康（松下洸平）は大敗する。義昭（尾上右近）も京で挙兵し、信長（小栗旬）は絶体絶命と思われたが、なぜか急に武田軍が撤退。義昭は後ろ盾をなくしてしまう。
危機を脱した信長は浅井・朝倉攻めを再開、進退極まった長政（中島歩）は小谷城に籠城する。小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、何とか市（宮崎あおい）らを救い出そうと行動する。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
※高嶋政伸の「高」の字は正しくは「はしごだか」
※宮崎あおいの「崎」の字は正しくは「たつさき」