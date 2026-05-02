国内アメフトリーグ、迫力の試合が″観戦無料″に！GWのお出かけ先にもぴったり。《5月3日・10日》

国内アメリカフットボールのトップリーグ「Xリーグプレミア」は2026年5月3日に東京ドームで開幕日を迎えます。

開幕を記念して、開幕節に予定されている5試合すべてが観戦無料で楽しめます。

東京ドームで行われる試合もあるので、お出かけ気分で観戦してみるのも良いかも。

無料なのは嬉しい...

観戦無料の対象となる試合は下記の通り。

【5月3日（日・祝）東京ドーム】・オービックシーガルズ対パナソニック インパルス戦 12時キックオフ・IBM BIG BLUE対富士フイルム海老名Minerva AFC戦 16時キックオフ

【5月10日（日）】・富士通フロンティアーズ対東京ガスクリエイターズ戦 14時キックオフ：富士通スタジアム川崎・SEKISUIチャレンジャーズ対ノジマ相模原ライズ戦 13時キックオフ：MKタクシーフィールドエキスポ・エレコム神戸ファイニーズ対オール三菱ライオンズ戦 16時キックオフ：MKタクシーフィールドエキスポ

観戦は無料ですが、入場の際には観戦チケットが必要です。観戦チケットはXリーグのチケットサイトで入手が可能です。

グッズ付き観戦チケットの場合は、グッズ代は有料となります。

また、Xリーグプレミアの試合をライブ配信するXリーグTV on American Football Live by rtvも開幕節の5試合は無料で視聴可能です。

スタジアムで観戦できない場合でも、迫力ある試合をライブ配信で楽しめますよ。

無料になるのは開幕節の5試合のみなので、気になる人はチェックしてみて。

東京バーゲンマニア編集部