バスケ男子日本代表の候補選手53名を発表…八村や河村ら選出、アジア大会候補35名も公表

5月1日、日本バスケットボール協会（JBA）は、男子日本代表（FIBAランキング22位）の2026年夏の活動に関する会見を実施。7月と8月に行われるFIBAワールドカップ2027アジア地区予選、9月に名古屋で開催されるアジア競技大会を見据えた53名の候補選手を発表した。

今回発表された53名の中には、アジア競技大会に向けた候補選手35名も含まれており、各大会の特性に応じてメンバーが選出される見込みだ。

ラージリストには、NBAで活躍する八村塁や河村勇輝といった海外組をはじめ、比江島慎、渡邊雄太、富樫勇樹ら主力メンバーが名を連ねた。さらに、テーブス流河、ジェイコブス晶、山ノ内勇登ら海外大学所属選手に加え、福岡大学附属大濠高校2年生の白谷柱誠ジャックも選出されている。





［写真］＝バスケットボールキング

今夏は、Bリーグ閉幕後の6月から新シーズン開幕前の9月末まで複数の大会に臨む過密日程となる。伊藤拓摩強化委員長は「アジアでは勝てるチームでなければならない」と語り、アジア競技大会でも結果を追求する姿勢を強調。そのうえで、コンディションにも配慮しながら、このリストをベースに各大会のメンバーを選出していく方針を示した。

NBAでプレーする八村と河村については、選手本人や代理人とコミュニケーションを取っているといい、「日本代表への思いを強く持っている選手。頼もしい」と評価。一方で、来シーズンの契約状況やNBA側のルールも踏まえながら、代表活動参加の可否を調整していくことになるという。





［写真］＝バスケットボールキング

また、コーチングスタッフについては、安永淳一強化部会長が「（ワールドカップ予選）Window2の体制を継続する」と説明し、桶谷大ヘッドコーチらを軸に編成。ただし、「長丁場の夏になるため、選手同様にコーチのコンディションも重要」とし、アジア競技大会での指揮体制などについては引き続き検討するとした。

さらに、8月9日と10日に佐賀、15日と16日に東京で国際試合を実施することも発表。伊藤強化委員長体制のもと、「12年構想」で強化を進める日本代表にとって、今夏は重要な強化期間となりそうだ。

◆▼男子日本代表2026年夏の候補選手53名

★＝アジア競技大会日本代表候補選手（35名）



※＝今後リスト外の選手が招集される可能性もあり



比江島慎（SG／35歳／宇都宮ブレックス）



ルーク・エヴァンス（PF／35歳／アルティーリ千葉）★



カイル・リチャードソン（C/PF／35歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）★



アレックス・カーク（C／34歳／琉球ゴールデンキングス）★



安藤誓哉（PG／33歳／横浜ビー・コルセアーズ）



富樫勇樹（PG／32歳／千葉ジェッツ）



原修太（SG／32歳／千葉ジェッツ）



渡邊雄太（SF／31歳／千葉ジェッツ）



ジョシュ・ホーキンソン（C/PF／30歳／サンロッカーズ渋谷）



齋藤拓実（PG／30歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



馬場雄大（SF／30歳／長崎ヴェルカ）



今村佳太（SG／30歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



佐々木隆成（PG／29歳／三遠ネオフェニックス）



ニック・メイヨ（C/PF／28歳／広島ドラゴンフライズ）★



シェーファーアヴィ幸樹（C／28歳／シーホース三河）★



八村塁（PF／28歳／ロサンゼルス・レイカーズ）



吉井裕鷹（SF／27歳／三遠ネオフェニックス）



津屋一球（SG／27歳／三遠ネオフェニックス）★



岡田侑大（SG／27歳／島根スサノオマジック）★



川真田紘也（C／27歳／長崎ヴェルカ）★



テーブス海（PG／27歳／アルバルク東京）



山口颯斗（SF／27歳／長崎ヴェルカ）



渡邉飛勇（PF／27歳／信州ブレイブウォリアーズ）★



西田優大（SG／27歳／シーホース三河）



井上宗一郎（PF／26歳／仙台89ERS）★



佐土原遼（SF／26歳／琉球ゴールデンキングス）★



高島紳司（SG／25歳／宇都宮ブレックス）★



富永啓生（SG／25歳／レバンガ北海道）★



黒川虎徹（PG／25歳／アルティーリ千葉）★



河村勇輝（PG／24歳／シカゴ・ブルズ）



三谷桂司朗（SG／24歳／広島ドラゴンフライズ）★



狩野富成（C／24歳／サンロッカーズ渋谷）★



脇真大（SG／24歳／琉球ゴールデンキングス）★



小川敦也（PG／23歳／宇都宮ブレックス）★



山内ジャヘル琉人（SG／23歳／川崎ブレイブサンダース）★



ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（PG／23歳／サンロッカーズ渋谷）★



金近廉（SF／23歳／千葉ジェッツ）★



山ノ内勇登（C／22歳／オーラル・ロバーツ大学）★



山粼一渉（SF／22歳／ノーザン・コロラド大学）★



ジェイコブス晶（PF／22歳／フォーダム大学）★



湧川颯斗（PG／21歳／三遠ネオフェニックス）★



テーブス流河（PG／21歳／ファーマン大学）★



境アリーム（C／21歳／白鷗大学）★



小澤飛悠（SG／21歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）★



星川開聖（SF／21歳／宇都宮ブレックス）★



武藤俊太朗（SG／21歳／明治大学）★



ウィリアムスショーン莉音（PF／20歳／白鷗大学）★



川島悠翔（PF／20歳／シアトル大学）★



渡邉伶音（PF／20歳／アルティーリ千葉）★



瀬川琉久（PG／19歳／千葉ジェッツ）★



十返翔里（SG／19歳／東海大学）★



ベネディクト研一郎（SF／17歳／St. George’s School）



白谷柱誠ジャック（SF／17歳／福岡大学附属大濠高校）