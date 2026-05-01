明日はどこ行く？奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめGWイベント10選[2026年5月1日〜6日]
長ーいGWもいよいよ明日から後半の連休に突入！今回は2026年5月1日(金)〜6日(振休)に奈良・和歌山のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】「ハイキュー!!」限定グッズ販売やスタンプラリーなどコラボ企画がめじろ押し
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
■アニメ「ハイキュー!!」× イオンモール橿原 コラボ (イオンモール橿原 / 5月1日〜10日)
アニメ「ハイキュー!!」とイオンモール橿原のコラボイベント。新規描き下ろしビジュアルを使用した限定グッズが販売されるほか、館内にキャラクターのスタンディパネルが設置され、館内各所ではサイネージ映像が放映される。また、スマートフォンを活用したデジタルスタンプラリーも実施。館内の指定された3カ所を巡りスタンプを集めると、コラボビジュアルを使用した限定の待受画像がプレゼントされる。
【アニメ「ハイキュー!!」× イオンモール橿原 コラボ】イオンモール橿原 本館2Fサウスモール デビロック横特設会場 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年5月1日(金)〜10日(日) / 10:00〜21:00 / 入場無料
■仮面ライダーゼッツ ショー (イオンモール和歌山 / 5月2日)
テレビ朝日系で放送中の「令和仮面ライダー」シリーズ最新作『仮面ライダーゼッツ』のヒーローショー。仮面ライダーゼッツと仮面ライダーノクスがステージに登場し、目の前で迫力満点の熱いバトルを繰り広げる。ショー終了後には、ヒーローたちと間近で触れ合えるハイタッチ会も開催される。
【仮面ライダーゼッツ ショー】イオンモール和歌山 1Fサークルコート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年5月2日(土) / (1)11:00、(2)14:00 / 入場無料 / 観覧無料。着座エリアでの観覧・ハイタッチ会には整理券が必要。9:00より1F B出入口(サーティワンアイスクリーム前)にて各回先着200人の整理券を配布(代表者1人につき3枚まで)。立ち見は自由に観覧可能
■わくわくローラーパーク (イオンモール大和郡山 / 5月2日・3日)
イオンモール大和郡山に、2日間限定のローラースケートパークが登場。ローラースケートを身に付けてパーク内をスイスイすべると、格別の爽快感を味わうことができる。子どもでも自由に滑走を楽しむことができ、初心者も大歓迎。家族や友達と一緒に楽しくすべって、心身ともにリフレッシュすることができる。
【わくわくローラーパーク】イオンモール大和郡山 1F 北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年5月2日(土)・3日(祝) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) / 参加費500円。イオンモールアプリのクーポン提示で200円引き / 4歳以上小学生以下(未就学児は保護者同伴必須)
■シェフェスタ in イオンモール橿原 (イオンモール橿原 / 5月2日〜10日)
奈良県産食材の魅力をより多くの人に知ってもらうことを目的に開催されている、奈良県内最大級のグルメイベント。一流シェフのイベント限定料理を楽しめる「シェフズキッチン」をはじめ、ラーメン・カレー・スイーツの人気店が日替わりで出店するプレミアムイベントもあり、期間中に再度訪れても新鮮に楽しむことができる。子どもたちに人気の巨大ふわふわ遊具や、親子で体験できるワークショップなど、グルメ以外の多彩なアトラクションも用意されている。
【シェフェスタ in イオンモール橿原】イオンモール橿原 バスロータリー横特設会場 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年5月2日(土)〜10日(日) / 10:00〜17:00 / 入場無料 飲食代は別途必要 / 雨天決行、荒天中止
■よしもとお笑いライブ(ガンバレルーヤ、イチオク) (イオンモール橿原 / 5月3日)
吉本興業所属の人気お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」と若手お笑いコンビ「イチオク」が、なんばグランド花月などのよしもとの劇場を飛び出し、イオンモール橿原でお笑いライブを開催する。爆笑間違いなしのネタ披露や楽しいトーク、さらにはサイン色紙が当たるクイズ大会など、内容盛りだくさんのステージで会場を盛り上げる。
【よしもとお笑いライブ(ガンバレルーヤ、イチオク)】イオンモール橿原 バスロータリー横特設会場 雨天時はnoNIWAコートで開催 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年5月3日(祝) / (1)13:00〜、(2)15:00〜 / 着座での観覧には整理券が必要。9:30よりウエスト・ビレッジnoNIWA広場北側にて各回先着50人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■GW縁日おまつり大会(イオンモール奈良登美ヶ丘 / 5月3日・4日)
イオンモール奈良登美ヶ丘に、子どもたちに人気の縁日コーナーが2日間限定で登場。射的やスーパーボールすくい、ビニール金魚すくい、ヨーヨー釣りなど、祭り気分を味わえるゲームコーナーが並ぶ。大人には懐かしく、子どもには新鮮な昔ながらの遊びを家族や友達と一緒に楽しむことができる。
【GW縁日おまつり大会】イオンモール奈良登美ヶ丘 3Fならとみコート / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年5月3日(祝)・4日(祝) / 3日(祝)11:00〜17:00、4日(祝)11:00〜16:00 / 参加券1枚100円。イオンモールアプリのクーポン利用で参加券1枚プレゼント
■ガンバレルーヤ＆cacaoお笑いミニライブ！ (イオンモール和歌山 / 5月4日)
吉本興業所属の人気お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」と、若手お笑いトリオ「cacao」が繰り広げるスペシャルお笑いライブ。爆笑間違いなしのネタと楽しいトークが詰まった約30分間のミニライブで、イオンモール和歌山が笑顔に包まれる。この日しか見ることのできない特別なステージを楽しむことができる。
【ガンバレルーヤ＆cacaoお笑いミニライブ！】イオンモール和歌山 1Fサークルコート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年5月4日(祝) / (1)13:00〜、(2)15:00〜 / 入場無料 / 前方観覧席には整理券が必要。9:00より1F B出入口(サーティワンアイスクリーム前)にて各回先着70組の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■ボンボンアカデミーのいっちー＆なるがやってくる！ (イオンモール大和郡山 / 5月5日)
子どもたちに人気の教育系YouTubeチャンネル「ボンボンアカデミー」のいっちーとなるがイオンモール大和郡山で開催するミニコンサート。日本の唱歌や手あそび歌、英語の歌、ダンスや体操動画などを配信する2人が、新曲やYouTubeの人気曲スペシャルメドレーなどを披露してくれる。いっちーとなるの歌やダンスに合わせて、一緒に歌ったり踊ったりして楽しむことができる。
【ボンボンアカデミーのいっちー＆なるがやってくる！】イオンモール大和郡山 1F 北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年5月5日(祝) / (1)11:00〜、(2)14:00〜
/ 予約必須 観覧には「イベント参加券」が必要。9:00より1F B1 中央入口にて各回先着75組のイベント参加券を配布予定
■よしもとお笑いライブ(バンビーノ、タチマチ) (イオンモール大和郡山 / 5月6日)
吉本興業所属で「ダンソン」のリズムネタでおなじみのお笑いコンビ「バンビーノ」と、お笑いコンビ「タチマチ」のコンビ2組が劇場を飛び出し、イオンモール大和郡山でお笑いライブを開催する。爆笑間違いなしのネタ披露や楽しいトーク、さらにはサイン色紙が当たるじゃんけん大会など、内容盛りだくさんのステージで会場を盛り上げる。
【よしもとお笑いライブ(バンビーノ、タチマチ)】イオンモール大和郡山 1F 北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年5月6日(振休) / (1)11:00〜、(2)14:00〜
/ 入場無料 / 着座エリアでの観覧には整理券が必要。9:30より1F B1中央入口にて各回先着80人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】「ハイキュー!!」限定グッズ販売やスタンプラリーなどコラボ企画がめじろ押し
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
■アニメ「ハイキュー!!」× イオンモール橿原 コラボ (イオンモール橿原 / 5月1日〜10日)
アニメ「ハイキュー!!」とイオンモール橿原のコラボイベント。新規描き下ろしビジュアルを使用した限定グッズが販売されるほか、館内にキャラクターのスタンディパネルが設置され、館内各所ではサイネージ映像が放映される。また、スマートフォンを活用したデジタルスタンプラリーも実施。館内の指定された3カ所を巡りスタンプを集めると、コラボビジュアルを使用した限定の待受画像がプレゼントされる。
【アニメ「ハイキュー!!」× イオンモール橿原 コラボ】イオンモール橿原 本館2Fサウスモール デビロック横特設会場 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年5月1日(金)〜10日(日) / 10:00〜21:00 / 入場無料
■仮面ライダーゼッツ ショー (イオンモール和歌山 / 5月2日)
テレビ朝日系で放送中の「令和仮面ライダー」シリーズ最新作『仮面ライダーゼッツ』のヒーローショー。仮面ライダーゼッツと仮面ライダーノクスがステージに登場し、目の前で迫力満点の熱いバトルを繰り広げる。ショー終了後には、ヒーローたちと間近で触れ合えるハイタッチ会も開催される。
【仮面ライダーゼッツ ショー】イオンモール和歌山 1Fサークルコート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年5月2日(土) / (1)11:00、(2)14:00 / 入場無料 / 観覧無料。着座エリアでの観覧・ハイタッチ会には整理券が必要。9:00より1F B出入口(サーティワンアイスクリーム前)にて各回先着200人の整理券を配布(代表者1人につき3枚まで)。立ち見は自由に観覧可能
■わくわくローラーパーク (イオンモール大和郡山 / 5月2日・3日)
イオンモール大和郡山に、2日間限定のローラースケートパークが登場。ローラースケートを身に付けてパーク内をスイスイすべると、格別の爽快感を味わうことができる。子どもでも自由に滑走を楽しむことができ、初心者も大歓迎。家族や友達と一緒に楽しくすべって、心身ともにリフレッシュすることができる。
【わくわくローラーパーク】イオンモール大和郡山 1F 北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年5月2日(土)・3日(祝) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) / 参加費500円。イオンモールアプリのクーポン提示で200円引き / 4歳以上小学生以下(未就学児は保護者同伴必須)
■シェフェスタ in イオンモール橿原 (イオンモール橿原 / 5月2日〜10日)
奈良県産食材の魅力をより多くの人に知ってもらうことを目的に開催されている、奈良県内最大級のグルメイベント。一流シェフのイベント限定料理を楽しめる「シェフズキッチン」をはじめ、ラーメン・カレー・スイーツの人気店が日替わりで出店するプレミアムイベントもあり、期間中に再度訪れても新鮮に楽しむことができる。子どもたちに人気の巨大ふわふわ遊具や、親子で体験できるワークショップなど、グルメ以外の多彩なアトラクションも用意されている。
【シェフェスタ in イオンモール橿原】イオンモール橿原 バスロータリー横特設会場 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年5月2日(土)〜10日(日) / 10:00〜17:00 / 入場無料 飲食代は別途必要 / 雨天決行、荒天中止
■よしもとお笑いライブ(ガンバレルーヤ、イチオク) (イオンモール橿原 / 5月3日)
吉本興業所属の人気お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」と若手お笑いコンビ「イチオク」が、なんばグランド花月などのよしもとの劇場を飛び出し、イオンモール橿原でお笑いライブを開催する。爆笑間違いなしのネタ披露や楽しいトーク、さらにはサイン色紙が当たるクイズ大会など、内容盛りだくさんのステージで会場を盛り上げる。
【よしもとお笑いライブ(ガンバレルーヤ、イチオク)】イオンモール橿原 バスロータリー横特設会場 雨天時はnoNIWAコートで開催 / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年5月3日(祝) / (1)13:00〜、(2)15:00〜 / 着座での観覧には整理券が必要。9:30よりウエスト・ビレッジnoNIWA広場北側にて各回先着50人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■GW縁日おまつり大会(イオンモール奈良登美ヶ丘 / 5月3日・4日)
イオンモール奈良登美ヶ丘に、子どもたちに人気の縁日コーナーが2日間限定で登場。射的やスーパーボールすくい、ビニール金魚すくい、ヨーヨー釣りなど、祭り気分を味わえるゲームコーナーが並ぶ。大人には懐かしく、子どもには新鮮な昔ながらの遊びを家族や友達と一緒に楽しむことができる。
【GW縁日おまつり大会】イオンモール奈良登美ヶ丘 3Fならとみコート / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年5月3日(祝)・4日(祝) / 3日(祝)11:00〜17:00、4日(祝)11:00〜16:00 / 参加券1枚100円。イオンモールアプリのクーポン利用で参加券1枚プレゼント
■ガンバレルーヤ＆cacaoお笑いミニライブ！ (イオンモール和歌山 / 5月4日)
吉本興業所属の人気お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」と、若手お笑いトリオ「cacao」が繰り広げるスペシャルお笑いライブ。爆笑間違いなしのネタと楽しいトークが詰まった約30分間のミニライブで、イオンモール和歌山が笑顔に包まれる。この日しか見ることのできない特別なステージを楽しむことができる。
【ガンバレルーヤ＆cacaoお笑いミニライブ！】イオンモール和歌山 1Fサークルコート / 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 / 2026年5月4日(祝) / (1)13:00〜、(2)15:00〜 / 入場無料 / 前方観覧席には整理券が必要。9:00より1F B出入口(サーティワンアイスクリーム前)にて各回先着70組の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■ボンボンアカデミーのいっちー＆なるがやってくる！ (イオンモール大和郡山 / 5月5日)
子どもたちに人気の教育系YouTubeチャンネル「ボンボンアカデミー」のいっちーとなるがイオンモール大和郡山で開催するミニコンサート。日本の唱歌や手あそび歌、英語の歌、ダンスや体操動画などを配信する2人が、新曲やYouTubeの人気曲スペシャルメドレーなどを披露してくれる。いっちーとなるの歌やダンスに合わせて、一緒に歌ったり踊ったりして楽しむことができる。
【ボンボンアカデミーのいっちー＆なるがやってくる！】イオンモール大和郡山 1F 北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年5月5日(祝) / (1)11:00〜、(2)14:00〜
/ 予約必須 観覧には「イベント参加券」が必要。9:00より1F B1 中央入口にて各回先着75組のイベント参加券を配布予定
■よしもとお笑いライブ(バンビーノ、タチマチ) (イオンモール大和郡山 / 5月6日)
吉本興業所属で「ダンソン」のリズムネタでおなじみのお笑いコンビ「バンビーノ」と、お笑いコンビ「タチマチ」のコンビ2組が劇場を飛び出し、イオンモール大和郡山でお笑いライブを開催する。爆笑間違いなしのネタ披露や楽しいトーク、さらにはサイン色紙が当たるじゃんけん大会など、内容盛りだくさんのステージで会場を盛り上げる。
【よしもとお笑いライブ(バンビーノ、タチマチ)】イオンモール大和郡山 1F 北小路コート / 奈良県大和郡山市下三橋町741 / 2026年5月6日(振休) / (1)11:00〜、(2)14:00〜
/ 入場無料 / 着座エリアでの観覧には整理券が必要。9:30より1F B1中央入口にて各回先着80人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
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