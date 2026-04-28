今日28日(火)の関東地方は気温が上がり、日中は汗ばむ陽気となるでしょう。一方、ゴールデンウィークは前線や低気圧の影響を受けやすく、雨の降る日が多くなりそうです。晴れるのは5月2日(土)で行楽日和となりそうです。ゴールデンウィークは天気の変化に注意が必要です。

ゴールデンウィーク直前 きょう28日は気温上昇で汗ばむ陽気

今日28日(火)の関東地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れるでしょう。北部では午前中を中心に濃い霧が発生する所がありますが、次第に日差しが戻るでしょう。朝は内陸部を中心に10℃を下回る所があり、ひんやりとした空気となりましたが、日中は一転して気温が上昇するでしょう。最高気温は東京都心で25℃、熊谷や前橋では26℃前後と汗ばむ陽気になりそうです。沿岸部では次第に南寄りの風が強まり、やや蒸し暑く感じられることもありそうです。こまめな水分補給を心掛けてください。

ゴールデンウィークは雨が多い 晴れのチャンスは2日中心

関東地方のゴールデンウィークは、天気が周期的に変わりそうです。29日(水)は広く雨となり、30日(木)も沿岸部ではすっきりしない天気となるでしょう。さらに5月1日(金)も雨が降りやすく、前線や低気圧の影響でまとまった雨となる可能性があります。沿岸部では風も強まり、横殴りの雨となることもあるため、注意が必要です。



2日(土)は日中は天気が回復して晴れ間が広がるでしょう。最高気温は25℃以上の夏日の予想です。行楽日和となりますが、紫外線対策や熱中症対策を万全にしてお過ごしください。3日(日)は雲が多めで、次第に天気が下り坂となりそうです。4日(月)は再び雨の可能性があります。5日(火)は雲が多めですが、日差しの出る所があるでしょう。ゴールデンウィークは日々の天気の変化が大きいため、お出かけは最新の予報をこまめに確認して計画すると良さそうです。