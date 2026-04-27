「サンタの正体をバラされたみたい」。文化好きのあいだで、失望の声が広がった。長らく秘密にされてきたバンクシーの正体が明らかになったのだ。

【写真】「えっこんな人なの？」「なんか意外」の声も…バンクシーの正体として報道されたロビン・ガニンガムさん

バンクシーといえば、世界中の街中にグラフィティを残していく覆面アーティスト。ユーモラスかつ政治的な作風で絶大な人気を誇るが、多くの壁画が非合法なため身分を隠してきた。日本においても、東京都の防潮扉に描かれた「バンクシー作品らしきネズミの絵」が発見されて話題になった。



バンクシー作品らしきネズミの絵と小池百合子都知事 ©時事通信社

今回のスクープのきっかけは、2022年末、空爆を受けたウクライナの町に残された壁画。ロイター通信が出入国記録をたどった結果、50代の中肉中背の白人男性、ロビン・ガニンガムだと結論づけられた。

バンクシーことロビン・ガニンガムが生まれたのは、1973年、音楽や政治運動が盛んなイギリスのブリストル。14歳からグラフィティアートを描きはじめた反抗的な少年として逮捕や退学騒動も起こしたというが、大学では美術、演技、スポーツに秀でた学生だったようだ。

1990年代末から2000年にかけてニューヨークに滞在すると、広告に落書きをした際に現行犯逮捕され、公的な記録が残ってしまった。

当時の恋人によると、現在の作風が確立されていったのもこの頃。本名をもじった「ロビン・バンクス（銀行強盗）」なる作家名を経て「バンクシー」に落ちついたという。

2008年には写真も実名もスクープされていた

数々の代表作がつくられたのは2000年代。チーム体制を築いて英ロンドンに移り、下流でしぶとく生き残る「ネズミ」をトレードマークに権威をおちょくるグラフィティアートを描いていった。前述の東京都の絵も2003年ごろの作品とされている。

一挙に世界的注目を集めたのは2005年、中東のヨルダン川西岸地区でのこと。イスラエル軍から威嚇射撃されながら、パレスチナを囲む分離壁に、その壁自体を壊すだまし絵のような政治アートを描いたのだ。

ブラッド・ピットらハリウッドスターたちをファンにつけ、きらびやかな「時の人」となったバンクシー。じつは、このころ、英国のタブロイド紙に正体がすっぱ抜かれていた。2008年時点で写真も実名もスクープされていたものの、かたくなに「偽者」と否定していたのだ。

限界がきていたバンクシー陣営は、改名手続きをとることとなる。広まってしまった出生名が出入国などの記録に残らないほうが動きやすくなるためだ。新たな名前は「デヴィッド・ジョーンズ」。イギリスでは「鈴木一郎」のような一般的な名前でありつつ、かのデヴィッド・ボウイの本名でもある。

2010年代には、21世紀を代表する現代美術家へと成長していき、創作の規模も大きくなっていった。制作したドキュメンタリー映画によってアカデミー賞にノミネートされ、2015年には、英国にディズニーランドを模したテーマパーク「ディズマランド」をまるまる建設したほどだ。

「シュレッダー事件」をきっかけにバブルが到来

作品価値のピークは、ちょうど東京の絵が話題になった2018年。一流オークションで代表作「風船と少女」のキャンバス版が約104万ポンド（当時約1億5000万円）で落札されたその瞬間、額に仕込まれたシュレッダーが作動して作品を断裁してしまったのだ。

これも、美術界のマネー主義をおちょくるバンクシーらしいゲリライベント。内密に会場入りしていた本人は、現場で戸惑う人々を撮影した動画をSNSで公開。結局、半分破損された絵画自体をひとつの作品とみなし「愛はごみ箱の中に」と改題された。

この話題により、バンクシー・バブルが到来した。2021年にはオークション売上高が歴代最高となる1億7130万ドル（約270億円）に達し、世界トップ10の美術家に君臨してみせた。

「無法者」のはずなのに…“権力者”に愛される矛盾

反商業主義の姿勢で知られるバンクシーだが、市場をコントロールするやり手とも言われてきた。定期的に話題をつくって需要を保ち、真贋判定システムを握ることで美術業界に牽制をかけつつ、その裏で厳選されたVIPコレクターに直接販売を行っているらしいのだ。

名声が高まるほど、疑念や反感も醸成されていった。「無法者」が売りだったバンクシーのストリートアートは、ほかの同業作家と異なり司法から放免されるようになっている。日本でも、小池百合子都知事が「ネズミ」壁画を保管して展覧会を開いた際、一部から「反逆のアートを体制側が取り込んだ」と見なされていた。

2025年には、母国イギリスの王立裁判所の外壁に司法を批判するアートが描かれた際、バンクシーに対する捜査が目立ったかたちで行われなかった。落書きの除去作業は長らくつづいており、昨年までに約500万円もの公費が費やされたという。つまり、権威に反抗してきたアーティストが体制から優遇される「権威化」のパラドックスがますます目立つようになっていた。

バンクシーの正体判明に広がる失望の声

現代アートブーム自体が下り坂になると、バンクシーの市場価値も下落。オークション売上高も5年ほど前に比べて大幅に減少している。このタイミングで、ほぼ正体を特定するスクープが打たれた。バンクシー側は報道に遺憾の意を表明しつつ、身元の正否についてはノーコメントとした。

ファンの間でロビン・ガニンガムという名はすでに広まっていたものの、失望の声はやはり大きかった。せっかくの神秘性が台無しになってしまったためだ。匿名の美学を貫く米国のストリートアーティスト、ジャークフェイスの言葉を借りれば「プロレスをヤラセと言われるようなもの」。みんなわかっていることでも、いざ証明されると白けてしまう。

バンクシー作品の価値はどうなるのか

正体が確定したバンクシー作品の価値は、どう変わるのか？ 美術業界の意見はわかれている。否定派のあいだでは、神秘的な魅力の喪失にくわえて、今後の活動が制限されてしまうリスクが挙げられている。

肯定派の場合、利点に信用性を挙げている。匿名を理由にこれまで手を伸ばしてこなかったコンサバなコレクターも態度を変えるかもしれない。アーティストの人生の物語もあらたな魅力になりそうだ。一流教育を受けていない中流階級が非合法なかたちで一時代を築いた軌跡には、ロマンもドラマもあることだろう。

もっともらしい視点は中立かもしれない。バンクシー作品を専門にしているロンドンの画廊は「中長期的にはとくに変わらない」と予想している。コレクターのほとんどは作家の正体をとくに気にしておらず、作品自体が好きだから手に入れたがっているのだという。多くのファンも同様だろう。バンクシーのアートは、グッズや海賊版含めてひろく普及している。作者を知らない人までデザインを気に入って買っているのだから、その人気が一気に衰えるとも思えない。

知名度を確立したあとなら、結局は作品がすべて。バンクシーの歴史的価値は、私たちがどれだけ彼の芸術を愛するかによって決まるだろう。

参照

https://www.reuters.com/investigates/special-report/global-art-banksy/

https://www.theguardian.com/world/2005/aug/05/israel.artsnews

https://www.artprice.com/artist/282428/banksy

https://edition.cnn.com/2026/03/21/style/banksy-named-anonymity-artists-scli-intl

https://www.nytimes.com/2026/03/17/arts/design/banksy-identity-robin-gunningham-david-jones.html

（辰巳JUNK）