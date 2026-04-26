【しまむらグループ・シャンブル】スヌーピーのカメラモチーフがかわいい！4月25日発売の夏新作バッグ＆アクセサリーをチェック
しまむらグループのシャンブルから、「スヌーピー」デザインの夏のおでかけグッズが2026年4月25日より登場。全国のシャンブル店舗(※倉吉店は対象外)と公式オンラインストアで展開され、かご風ショルダー、ランチトート、ポーチ、チャーム、ヘアクリップ、クロッグサンダルまで、979円からそろうラインナップになっている。
【画像】スヌーピーの夏新作バッグ＆チャームの全ラインナップ
■おでかけ用のかご風ショルダーと、普段使いのランチトート
まずチェックしたいのが、夏らしい素材感の「レディース ショルダーバッグ」(2849円)。底部分に編み込み素材を使ったかご風デザインで、上半分はキャンバス地のツートン仕様。縦21×横18×マチ幅4センチのコンパクトサイズで、スマホとミニ財布、リップを入れればちょうどいい容量になる。カラーはグレー(ジョー・クール)とホワイト(サーフィン)の2色展開。
「レディース トートバッグ」(2849円)は、縦19×横29×マチ幅13センチのランチトート仕様。ファスナーを開けるとキャラクターの総柄プリントが現れる“隠れスヌーピー”設計で、サイドから顔を出したスヌーピーやウッドストックのタグもポイントになっている。カラーはネイビー(ウッドストック)とグレー(スヌーピー)の2色で、ランチトートとしてはもちろん、ちょっとしたおでかけにも活躍しそう。
「レディース ポーチ」(1749円)は、フラップ付き二つ折りタイプ。カードポケット、中央にファスナーポケット、下部にメッシュポケット、サイドにペンホルダーと、母子手帳・通帳・お薬手帳ケースとしてそのまま使える本格的な収納設計。カラーはネイビー(ピーナッツ・ギャング)とグレー(スヌーピー)の2色から選べる。
■手持ちのバッグを格上げ。979円からのチャーム＆バッグチャーム全8種
今回のラインナップで特に点数が多いのが、チャーム系アイテム。小さめサイズの「レディース チャーム」(各979円)は、カメラからのぞくスヌーピーと気球に乗ったウッドストック、スヌーピーとお花モチーフ2種の3パターン。サイズは6センチ前後とコンパクトで、バッグの内ポケットのファスナー目印としてもちょうどいい。
存在感のある「レディース バッグチャーム」(各1419円)は5種類展開。カメラモチーフデザインをはじめ、タッセル付きでゆらめくタイプ、お花に囲まれたスヌーピーのチェーン付きタイプと、テイストの幅が広い。フックタイプで取り外しやすく、気分や服装に合わせて付け替えできる。
■ヘアクリップとクロッグサンダルで足元・頭までトータルコーデ
「レディース ヘアクリップ2点セット」(979円)は、カメラと気球、お花とスヌーピーなど3種類から選べる。アクリル素材のパール感がさりげなく上品で、おうちでのリラックスタイムに活躍する。
足元を締めるのが、クロッグタイプの「レディース サンダル」(2629円)で、サイズはS・M・Lの3展開。ブラックはジョー・クール姿のスヌーピー＆ウッドストックのアクセサリー付き、オフホワイトはスヌーピーとオラフがおやつを食べる様子がモチーフのアクセサリー付きと、全く違うテイストが2色で楽しめる。
発売は2026年4月25日から。シャンブル公式オンラインストアでもチェックできるので、近くに店舗がない人も安心。夏のおでかけ準備、今週末からスタートしては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】スヌーピーの夏新作バッグ＆チャームの全ラインナップ
まずチェックしたいのが、夏らしい素材感の「レディース ショルダーバッグ」(2849円)。底部分に編み込み素材を使ったかご風デザインで、上半分はキャンバス地のツートン仕様。縦21×横18×マチ幅4センチのコンパクトサイズで、スマホとミニ財布、リップを入れればちょうどいい容量になる。カラーはグレー(ジョー・クール)とホワイト(サーフィン)の2色展開。
「レディース トートバッグ」(2849円)は、縦19×横29×マチ幅13センチのランチトート仕様。ファスナーを開けるとキャラクターの総柄プリントが現れる“隠れスヌーピー”設計で、サイドから顔を出したスヌーピーやウッドストックのタグもポイントになっている。カラーはネイビー(ウッドストック)とグレー(スヌーピー)の2色で、ランチトートとしてはもちろん、ちょっとしたおでかけにも活躍しそう。
「レディース ポーチ」(1749円)は、フラップ付き二つ折りタイプ。カードポケット、中央にファスナーポケット、下部にメッシュポケット、サイドにペンホルダーと、母子手帳・通帳・お薬手帳ケースとしてそのまま使える本格的な収納設計。カラーはネイビー(ピーナッツ・ギャング)とグレー(スヌーピー)の2色から選べる。
■手持ちのバッグを格上げ。979円からのチャーム＆バッグチャーム全8種
今回のラインナップで特に点数が多いのが、チャーム系アイテム。小さめサイズの「レディース チャーム」(各979円)は、カメラからのぞくスヌーピーと気球に乗ったウッドストック、スヌーピーとお花モチーフ2種の3パターン。サイズは6センチ前後とコンパクトで、バッグの内ポケットのファスナー目印としてもちょうどいい。
存在感のある「レディース バッグチャーム」(各1419円)は5種類展開。カメラモチーフデザインをはじめ、タッセル付きでゆらめくタイプ、お花に囲まれたスヌーピーのチェーン付きタイプと、テイストの幅が広い。フックタイプで取り外しやすく、気分や服装に合わせて付け替えできる。
■ヘアクリップとクロッグサンダルで足元・頭までトータルコーデ
「レディース ヘアクリップ2点セット」(979円)は、カメラと気球、お花とスヌーピーなど3種類から選べる。アクリル素材のパール感がさりげなく上品で、おうちでのリラックスタイムに活躍する。
足元を締めるのが、クロッグタイプの「レディース サンダル」(2629円)で、サイズはS・M・Lの3展開。ブラックはジョー・クール姿のスヌーピー＆ウッドストックのアクセサリー付き、オフホワイトはスヌーピーとオラフがおやつを食べる様子がモチーフのアクセサリー付きと、全く違うテイストが2色で楽しめる。
発売は2026年4月25日から。シャンブル公式オンラインストアでもチェックできるので、近くに店舗がない人も安心。夏のおでかけ準備、今週末からスタートしては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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