ピーターラビット(TM)公式ショップの母の日ギフト5選！プリザーブドフラワーから鯖江ルーペ、BRUNOコラボ家電まで
「ピーターラビット(TM)」の公式オンラインショップで、母の日ギフトとしてぴったりの新商品が続々と登場している。ここでは2026年4月23日(木)発売予定の新作プリザーブドフラワーを中心に、母の日に贈りたいおすすめのギフトアイテムを紹介していこう。
【画像】母の日におすすめの商品をチェック
■手のひらサイズの花束。お手入れ不要で長く楽しめるプリザーブドフラワー
新商品「【WEB限定】プリザーブドフラワーminiカップ」(2970円)は、ピーターラビットのイラストが愛らしい陶器のカップに、プリザーブドフラワーをアレンジした一点。プリザーブドフラワーは生花の美しさをそのまま保てる特殊加工が施された花のため、花瓶や水やりなどのお手入れ不要で、届いたその日から飾って楽しめる。
サイズは手のひらに収まるコンパクトさ。エントランスや本棚、パウダールームなど、ちょっとした場所にそっと置ける。「花を飾りたいけど置き場所が…」というお母さんにも、このサイズなら無理なく取り入れてもらえそう。カラーは、華やかな赤とピンクベースの「ブロッサム」と、ナチュラルなグリーンとオレンジベースの「サンシャイン」の2種類。
■細かい文字もくっきり。鯖江眼鏡メーカー製「ハンドルーペ」
続いて紹介したいのが、「【WEBオリジナル】鯖江眼鏡メーカー製ハンドルーペ」(6380円)。眼鏡の産地として世界的に知られる福井県・鯖江のメーカーが手がけた本格派の一品だ。公式オンラインショップの全商品ランキングでも9位(※2026年4月20日時点)に入る、人気のアイテムとなっている。
拡大率は2倍。絵本の細かな描き込みを楽しんだり、新聞や本の小さな文字を読んだり、メイクの仕上がりをチェックしたりと、日常のさまざまなシーンで活躍する。本体にはゴールドやチャコールカラーのピーターラビットがあしらわれ、持ち手には乳白色のマーブル調素材を使用。実用品でありながら、手に取るたびに気分が上がるデザインに仕上がっている。
軽量でサッと取り出せるコンパクトサイズなので、デスクでの読書にも、外出先の持ち歩きにも便利。「最近、細かい字が見えにくくて」と口にすることが増えたお母さんへ、さりげない気遣いを込めて贈りたい。
■毎日の食卓が変わる。BRUNOとのコラボ家電
料理好きなお母さんには、「【WEB限定】BRUNOオートクックポット1L」(1万4300円)はいかが。材料を入れてボタンを押すだけで、ポタージュや具だくさんのスープ、カレー、豆乳、ビタミンたっぷりスムージー、手作りパスタソースまで--本格的な調理がこれ1台で完結する全自動調理ポットだ。
ボディにはピーターラビットの繊細なイラストがあしらわれ、キッチンに置くだけで絵になる佇まい。朝は豆乳やスムージーで健康的な一日のスタートを、夜は肉じゃがや豚汁、ミネストローネをじっくり煮込んで。毎日の食卓を、ちょっと豊かにしてくれるはず。
■カフェの世界観をおうちで。ガーデンカフェオリジナルエプロン
「ピーターラビット(TM)ガーデンカフェオリジナルエプロン」(4940円)は、ベージュの落ち着いた生地に、お花に囲まれたピーターラビットが大きくプリントされた一枚。中央のリボンがアクセントになっていて、結ぶだけできれいなシルエットに仕上がる。
ガーデンカフェの世界観がそのまま宿ったデザインで、キッチンに立つ時間をぐっと優雅にしてくれる。ポケットも付いているので実用面もしっかり。毎日使うものだからこそ、上質なものを贈りたい。
■特別感を演出する「Fable England×ピーターラビット ピンバッジ」
ちょっと特別なギフトを探しているなら、「Fable England×ピーターラビット ピンバッジ」(1万1000円)が候補に。イギリスのジュエリーブランド「Fable England」とのコラボレーションで、エナメルの繊細な色使いが美しい逸品だ。
マグレガーさんの庭を荒らしてひと仕事終えたピーターラビット(TM)が、花鉢のそばでひと休みする姿をモチーフにしたデザインは、絵本のワンシーンがそのまま蘇るような愛らしさ。ジャケットやバッグ、ストールに付ければ、さりげなくおしゃれのアクセントになる。長く愛用できるアクセサリーは、ギフトとしての記念性も高い。
■ギフトカードサービスでメッセージを添えて贈ろう
ピーターラビット(TM)公式オンラインショップでは、「選べるギフトカードサービス」(有料)を展開中。特に母の日ギフトにおすすめなのが、新登場の「JUST FOR YOU(あなたへ)」デザイン。優しいピンクを基調に花束を抱えたピーターが描かれて、母の日にふさわしい一枚に仕上がっている。
また、今回紹介した商品以外にも、母の日ギフト特集ページには30点以上のアイテムがそろっている。価格帯も1210円のハンカチから1万円台の家電まで幅広く、予算や相手の好みに合わせて選べる。ゴールデンウィーク中は配送の遅延が予想されるため、早めに注文しておくのが安心。プリザーブドフラワーが発売される2026年4月23日(木)を目安に、母の日特集ページをのぞいてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※ 価格の変更や売り切れの可能性があります。それぞれ詳細は販売ページでご確認ください。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
【画像】母の日におすすめの商品をチェック
新商品「【WEB限定】プリザーブドフラワーminiカップ」(2970円)は、ピーターラビットのイラストが愛らしい陶器のカップに、プリザーブドフラワーをアレンジした一点。プリザーブドフラワーは生花の美しさをそのまま保てる特殊加工が施された花のため、花瓶や水やりなどのお手入れ不要で、届いたその日から飾って楽しめる。
サイズは手のひらに収まるコンパクトさ。エントランスや本棚、パウダールームなど、ちょっとした場所にそっと置ける。「花を飾りたいけど置き場所が…」というお母さんにも、このサイズなら無理なく取り入れてもらえそう。カラーは、華やかな赤とピンクベースの「ブロッサム」と、ナチュラルなグリーンとオレンジベースの「サンシャイン」の2種類。
■細かい文字もくっきり。鯖江眼鏡メーカー製「ハンドルーペ」
続いて紹介したいのが、「【WEBオリジナル】鯖江眼鏡メーカー製ハンドルーペ」(6380円)。眼鏡の産地として世界的に知られる福井県・鯖江のメーカーが手がけた本格派の一品だ。公式オンラインショップの全商品ランキングでも9位(※2026年4月20日時点)に入る、人気のアイテムとなっている。
拡大率は2倍。絵本の細かな描き込みを楽しんだり、新聞や本の小さな文字を読んだり、メイクの仕上がりをチェックしたりと、日常のさまざまなシーンで活躍する。本体にはゴールドやチャコールカラーのピーターラビットがあしらわれ、持ち手には乳白色のマーブル調素材を使用。実用品でありながら、手に取るたびに気分が上がるデザインに仕上がっている。
軽量でサッと取り出せるコンパクトサイズなので、デスクでの読書にも、外出先の持ち歩きにも便利。「最近、細かい字が見えにくくて」と口にすることが増えたお母さんへ、さりげない気遣いを込めて贈りたい。
■毎日の食卓が変わる。BRUNOとのコラボ家電
料理好きなお母さんには、「【WEB限定】BRUNOオートクックポット1L」(1万4300円)はいかが。材料を入れてボタンを押すだけで、ポタージュや具だくさんのスープ、カレー、豆乳、ビタミンたっぷりスムージー、手作りパスタソースまで--本格的な調理がこれ1台で完結する全自動調理ポットだ。
ボディにはピーターラビットの繊細なイラストがあしらわれ、キッチンに置くだけで絵になる佇まい。朝は豆乳やスムージーで健康的な一日のスタートを、夜は肉じゃがや豚汁、ミネストローネをじっくり煮込んで。毎日の食卓を、ちょっと豊かにしてくれるはず。
■カフェの世界観をおうちで。ガーデンカフェオリジナルエプロン
「ピーターラビット(TM)ガーデンカフェオリジナルエプロン」(4940円)は、ベージュの落ち着いた生地に、お花に囲まれたピーターラビットが大きくプリントされた一枚。中央のリボンがアクセントになっていて、結ぶだけできれいなシルエットに仕上がる。
ガーデンカフェの世界観がそのまま宿ったデザインで、キッチンに立つ時間をぐっと優雅にしてくれる。ポケットも付いているので実用面もしっかり。毎日使うものだからこそ、上質なものを贈りたい。
■特別感を演出する「Fable England×ピーターラビット ピンバッジ」
ちょっと特別なギフトを探しているなら、「Fable England×ピーターラビット ピンバッジ」(1万1000円)が候補に。イギリスのジュエリーブランド「Fable England」とのコラボレーションで、エナメルの繊細な色使いが美しい逸品だ。
マグレガーさんの庭を荒らしてひと仕事終えたピーターラビット(TM)が、花鉢のそばでひと休みする姿をモチーフにしたデザインは、絵本のワンシーンがそのまま蘇るような愛らしさ。ジャケットやバッグ、ストールに付ければ、さりげなくおしゃれのアクセントになる。長く愛用できるアクセサリーは、ギフトとしての記念性も高い。
■ギフトカードサービスでメッセージを添えて贈ろう
ピーターラビット(TM)公式オンラインショップでは、「選べるギフトカードサービス」(有料)を展開中。特に母の日ギフトにおすすめなのが、新登場の「JUST FOR YOU(あなたへ)」デザイン。優しいピンクを基調に花束を抱えたピーターが描かれて、母の日にふさわしい一枚に仕上がっている。
また、今回紹介した商品以外にも、母の日ギフト特集ページには30点以上のアイテムがそろっている。価格帯も1210円のハンカチから1万円台の家電まで幅広く、予算や相手の好みに合わせて選べる。ゴールデンウィーク中は配送の遅延が予想されるため、早めに注文しておくのが安心。プリザーブドフラワーが発売される2026年4月23日(木)を目安に、母の日特集ページをのぞいてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※ 価格の変更や売り切れの可能性があります。それぞれ詳細は販売ページでご確認ください。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026