これまでの『名探偵コナン』作品に登場した、みんなの愛車を一部紹介！

『名探偵コナン』シリーズに登場した、印象的なマシンをご紹介！

バイク

コナンの世界にはもう一人、高校生のバイクライダーが！ 西の高校生探偵・服部平次の愛車はオフロードタイプ。バイクに乗って現場に駆けつけることも。

バイクに和葉を乗せて、平次、決死の大ジャンプ！

劇場版第21作『から紅の恋歌』2017年／大阪と京都を舞台に、百人一首にまつわる連続殺人事件が起こる。西の高校生探偵・服部平次がコナンと共に事件に挑む一方、平次の幼なじみで彼に思いを寄せる遠山和葉の前に、平次の婚約者を名乗る女子が登場?! クライマックス、バイクの後ろに和葉を乗せた平次が、「手ェ離したら…殺すで」と言ってジャンプする名場面が！ Ⓒ2017青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

スポーツカー

辣腕な運転技術でスポーツカーを操るキャラといえば安室透と佐藤美和子刑事。彼らが乗るのは〈マツダRX-7〉。どのモデルなのかは諸説あり。

首都高の“壁”を走る安室透に目が釘付け！

劇場版第22作『ゼロの執行人』2018年／東京サミットの開催地となる新施設で大規模爆破事件が発生。その後も厳戒態勢の東京でテロが勃発。事件に隠された陰謀を追うコナン、陰にいる安室透は味方なのか、敵なのか?! 物語後半、愛車にコナンを乗せ、首都高の壁やモノレールを疾走する安室の運転技術に脱帽。Ⓒ2018青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

悲鳴を上げドリフト！ 佐藤美和子刑事の運転技術

TVシリーズ#545〜546「霧にむせぶ魔女」／走り屋の聖地である群馬県の冬名峠に、4年ほど前、白いFD（RX-7の別名）に乗った銀白の魔女と呼ばれる伝説の女性ドライバーがいた。その正体はなんと警視庁捜査一課の佐藤美和子刑事。彼女の愛車のRX-7は父親のお下がりで、悲鳴を上げると上手くドリフトできるという特殊なドラテクを持っている。

個性派

個性的なキャラクターが多数登場するコナンの世界。そんな彼らが選ぶ車は、当然ユニーク。この人にこのマシン、似合う！ という3つの例をご紹介。

海への曲がりくねった道を、黄色いビートルで博士が爆走

劇場版第26作『黒鉄の魚影』2023年／世界中の警察の防犯カメラを繋ぐための施設〈パシフィック・ブイ〉が八丈島近海に誕生。たまたま八丈島に少年探偵団やコナンらとホエールウォッチングに来ていた灰原哀に黒い影が近づく！ 黒ずくめの組織の一味にさらわれた灰原を取り戻すため、阿笠博士は愛車のビートルで壮絶なカーチェイスを繰り広げる。Ⓒ2023青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

サイドカーに愛犬を乗せ、バイクに乗る鈴木次郎吉

TVシリーズ#356「怪盗キッドの驚異空中歩行」／鈴木財閥の相談役で、仕事は弟の史郎にまかせて道楽暮らしをしている鈴木園子の伯父・鈴木次郎吉。彼が乗るのはサイドカー付き大型アメリカンバイク。園子のバッグを奪ったひったくり犯に、サイドカーに乗せていた愛犬ルパンを飛びかからせ、自ら捕まえる大捕物を演じた。次郎吉とルパンがおそろいのゴーグルをかけているところがかわいい！

黒ずくめの組織の愛車が大集合！

TVシリーズ#425「ブラックインパクト！ 組織の手が届く瞬間」／アナウンサーの水無怜奈からピンポンダッシュに困っていると相談された小五郎は、調査のためにコナンと怜奈宅へ。が、コナンが設置した盗聴器から怜奈と組織の関係＆暗殺計画が浮かび上がった。ジンはポルシェ、ベルモットは紫の大型バイク、キャンティやコルンなど黒ずくめの組織が愛車と共に続々登場。

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『名探偵コナンハイウェイの堕天使（だてんし）』

最新鋭の白バイ〈エンジェル〉に乗った神奈川県警の萩原千速が追うのは、黒い謎のバイク〈ルシファー〉。横浜を舞台に繰り広げられるバイクチェイスミステリー。疾走するバイクと次々に起こる爆破から目が離せない！ ゲスト声優に、横浜流星と畑芽育が。原作／青山剛昌 監督／蓮井隆弘 脚本／大倉崇裕 主題歌／MISIA「ラストダンスあなたと」

©2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会